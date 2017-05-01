Завершено строительство подземного пешеходного перехода на проспекте Нобеля, возле пересечения с улицей Хагани Рустамова (возле Ağ şəhər).

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, у перехода 4 входа-выхода: один - к Ağ şəhər, другой - к Федерации бокса Азербайджана, два других – к Приморскому национальному парку.

«Общая протяженность перехода составляет 280 метров, ширина – 8 метров, высота – 3,2 метра. В переходе 8 эскалаторов, новая система освещения, есть охрана. При его облицовке было использовано 2500 кв. метров мрамора и гранита», – заявил А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.