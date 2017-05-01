1 мая начавшееся с Каспия водное путешествие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» продолжилось в древней Губе, считающейся центром толерантности и мультикультурализма Азербайджана.

Вечером на Губинской площади состоялся грандиозный водный фестиваль. Мероприятие посмотрели тысячи губинцев и гостей города.

В начале фестиваля участники были проинформированы о IV Играх исламской солидарности «Баку-2017», было сообщено, что атлеты более чем из 50 исламских стран в течение 10 дней будут вести борьбу в 20 видах спорта. С 12 по 22 мая состязания пройдут на 16 самых современных спортивных площадках Баку. Основная цель организации Игр исламской солидарности - укрепление духа солидарности и сотрудничества между исламскими странами, развитие связей между мусульманской молодежью.

Затем участники фестиваля посмотрели видеокадры, запечатлевшие начало водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачу Президентом Ильхамом Алиевым в начале церемонии медного сосуда с каспийской водой ребенку из Губинского района. Был также продемонстрирован путь, пройденный водой, взятой из Каспия, в том числе губинский этап путешествия.

После просмотра видеокадров несущие сосуд с водой чемпион республики по тяжелой атлетике Фамиль Микаилов, серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Фарид Гамзаев, а также Гюнель Гонагова, увлекающаяся шахматами и рисованием, были приглашены на сцену.

Выступления танцевальных коллективов «Мирвари», «Шярг инджиляри», певцов Севиль Раджабой и Ибрагима Губалы понравились зрителям. Фестиваль завершился эффектным водным шоу и грандиозным фейерверком.

Следующей остановкой начавшегося с Каспия водного путешествия 3 мая будет Гарадагский район нашей столицы.

Напомним, что старт начавшемуся с Каспия водному путешествию IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» в Губинском районе был дан взятием воды из водопада Афурджа. Один из самых известных водопадов страны, расположенный на юге района, Афурджа считается красивейшим памятником, созданным природой. Водопад высотой примерно 60 метров зарегистрирован как геологический памятник природы и охраняется государством.

Чемпион республики по тяжелой атлетике Фамиль Микаилов, серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Фарид Хамзаев, Гюнель Гонагова, увлекающаяся шахматами и рисованием, наполнили водой медный сосуд с логотипом «Баку-2017» из водопада и отправились на водный фестиваль, организованный на Губинской площади. Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

Чемпион республики по тяжелой атлетике Фамиль Микаилов отметил, что грандиозные водные мероприятия придают особый колорит спортивному празднику: «Мы приглашаем всех принять участие в грандиозном спортивном мероприятии, которое пройдет в Баку. Не упустите невероятный шанс посмотреть более 190 спортивных сессий и поболеть за наши национальные команды, поддержать их!».

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Губинском олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие. В различных спортивных конкурсах приняли участие 100 учащихся из 5 школ - 50 девочек и 50 мальчиков.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Юсиф Абидов, руководитель проекта Ульвия Акберова, звездные послы IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», известные артисты «Бу шехерде» Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, Мушфиг Аббасов, а также Гаджи Нуран рассказали о значении престижных соревнований, которые состоятся в этом месяце в Баку, пожелали школьникам успехов.

Затем стартовал конкурс. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта. Музыкально-развлекательное спортивное мероприятие подарило участникам хорошее настроение. Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубок, сертификаты, справочники, а команде-победительнице - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

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