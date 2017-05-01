В доме №93 на проспекте Нефтяников в Сабаильском районе Баку, возле Гыз галасы, произошло убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, участники пьяной попойки – Дмитрий Разумный, Алла Глебова и Самир Жуйков - в ходе вспыхнувшего конфликта нанесли побои своей знакомой - 46-летней Елене Сандриной.

От полученных травм женщина скончалась. Увидев это, Д.Разумный и С.Жуйков вынесли ее труп из дома и выбросили в сквере у подножия Девичьей башни.

Все подозреваемые в убийстве задержаны по горячим следам, по факту прокуратура Сабаильского района возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.