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Общество

На конференции по Шелковому пути в США рассмотрели стратегическую роль Азербайджана - ФОТО 01.05.2017 10:17

Стратегическая значимость Азербайджана была подчеркнута на проведенной в Чикаго международной конференции по Шелковому пути.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Азербайджана в США.

В работе этой ежегодной конференции приняли участие представители официальных и частных структур стран, расположенных на маршруте Великого Шелкового пути, включая Китай, государства Центральной Азии, Азербайджан, Турцию и некоторые страны Восточной Европы. Также в мероприятии участвовали представители компаний и академических институтов, действующих в Чикаго и прилегающих регионах США. 

Основная суть конференции заключалась в ознакомлении ее участников с инвестиционным, торговым, транспортным и транзитным потенциалом стран, расположенных на этом маршруте.

Азербайджан на конференции был представлен своим посольством и Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC).

В своем выступлении на мероприятии сотрудник дипмиссии отметил выгодное географическое расположение Азербайджана, предоставил информацию о пройденном страной пути трансформации, приведшей к экономическому росту, значимости реализованных и реализуемых по инициативе Баку крупномасштабных проектов в целях возрождения Великого Шелкового пути.

В свою очередь, представитель USACC проинформировал о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, привлек внимание участников мероприятия к реформам, проводимым в стране и  направленным на развитие ненефтяного сектора.

В рамках конференции был организован информационный уголок, где проводились презентации различных изданий, посвященных Азербайджану, состоялись переговоры с представителями компаний, заинтересованных в налаживании инвестиционных связей со страной, которые были проинформированы о соответствующих процедурах.

Конференция была организована при спонсорстве Бизнес-колледжа Университета Северного Иллинойса, Центра исследований эффективности Центральной Азии, компаниями Silk Way Airlines, SME Group, журналом «Глобальная бизнес-консультация», Экономико-технологической зоной развития Тьянжин, Департаментом экономического развития по региону Уайтсайд и Американо-казахстанской бизнес-ассоциацией.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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