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Общество

В Азербайджане разрешается использование шторок в автомобилях 01.05.2017 09:25

С понедельника, 1 мая, в Азербайджане разрешено использовать шторки на задних боковых стеклах автотранспортных средств.

Как сообщает 1news.az, согласно решению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту, с учетом климатических условий Азербайджана использовать заводские шторки и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств разрешается  с 1 мая по 15 ноября.

При этом светопропускная способность на задних боковых стеклах транспортных средств должна быть не менее 70%.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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