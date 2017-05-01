С понедельника, 1 мая, в Азербайджане разрешено использовать шторки на задних боковых стеклах автотранспортных средств.

Как сообщает 1news.az, согласно решению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту, с учетом климатических условий Азербайджана использовать заводские шторки и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств разрешается с 1 мая по 15 ноября.

При этом светопропускная способность на задних боковых стеклах транспортных средств должна быть не менее 70%.

Тимур Рзаев, Э.Т.