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Общество

Азербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТО 01.05.2017 09:42

Азербайджанские католики вскоре обретут первого в истории священника из азербайджанской мусульманской семьи, сообщает «Сибирская католическая газета».

В воскресенье, 7 мая, папа Римский Франциск рукоположит в священники среди других семинаристов Бехбуда Мустафаева, выпускника Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица апостолов» в Санкт-Петербурге. Бехбуд лично знаком с понтификом, во время апостольского визита папы Франциска в Баку в октябре 2016 года он служил ему как диакон.

Будущий священник родился и всю жизнь прожил в Азербайджане. Он служил в армии в войсках ПВО, потом окончил Национальную авиационную академию и работал офицером государственного Таможенного комитета. По его словам, крестился поздно, в 2008 году, когда ему было 25 лет. А спустя год, оказавшись в бенедиктинском монастыре Кайзерсберг (Бельгия, город Лювен) осознал, что желает иерейского призвания. Спустя год после этого глава Апостольской префектуры Азербайджана отец Владимир Фекете направил кандидата на учебу в Санкт-Петербург, как говорит Бехбуд, «мы не сомневались, что это будет Петербург, другой вариант даже не рассматривался». И вот что он рассказывал о себе год назад в интервью порталу Рускатолик.рф: «После рукоположения я очень хочу служить в Азербайджане. Я чувствую, что именно в этом мое предназначение. Нести свет Христа моему народу, который очень открыт на то, чтобы этот свет принять. В этом смысле Азербайджан имеет огромный потенциал. Молодежь, старики, семьи… Работы очень много. Нужно только захотеть, и с Божией помощью ее выполнять. Конечно, опыт российской Католической церкви очень мне пригодится. Все-таки я прожил тут пять лет, и это не могло не повлиять на меня».

Религиозную ситуацию в своей стране Бехбуд оценивает так: «Подавляющее большинство населения Азербайджана исповедует ислам шиитского толка. Но отмечу, что Азербайджан — это все-таки светская страна, где религия отделена от государства. Азербайджанские мусульмане исповедуют очень умеренный и, я бы даже сказал, либеральный ислам. Мало кто по-настоящему выполняет все то, что обязан исполнять мусульманин. Ислам — это скорее часть культуры, национальной идентичности. Люди привыкли считать, что если ты азербайджанец, значит ты мусульманин. Что для меня значит быть первым священником-азербайджанцем? Честно говоря, я не люблю об этом думать. Так случилось, что им оказался я. Так захотел Бог. Однозначно одно — быть первым всегда непросто. Это большая ответственность и большой крест. И раз Господь возложил его на меня, Он всегда будет помогать мне его нести».

moscow-baku.ru

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