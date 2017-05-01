С понедельника, 1 мая, и до четверга, 4 мая, с 10:00 до 19:00 в связи с работами по обновлению дорожной разметки будет частично ограничено движение автотранспорта на одной из оживленных дорог Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, работы будут вестись на трассе Баку – Газах – граница Грузии, на участке с 11-го по 72-й километр (начиная от Локбатанского круга и далее по Гарадагскому району).

Водителям рекомендуется учитывать это при движении.

Тимур Рзаев, Э.Т.