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Общество

На 4 дня будет частично ограничено движение на одной из оживленных дорог Баку 01.05.2017 19:10

С понедельника, 1 мая, и до четверга, 4 мая, с 10:00 до 19:00 в связи с работами по обновлению дорожной разметки будет частично ограничено движение автотранспорта на одной из оживленных дорог Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, работы будут вестись на трассе Баку – Газах – граница Грузии, на участке с 11-го по 72-й километр (начиная от Локбатанского круга и далее по Гарадагскому району).

Водителям рекомендуется учитывать это при движении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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