Мобильный ASAN xidmət 1-30 мая будет оказывать в выездной форме услуги гражданам в городах Агджабеди, Нафталан, Загатала, Билясувар, Кюрдамир, а 3-22 мая - в селе Махаммади Абшеронского района.

По сообщению пресс-службы ASAN xidmət, в то же время поезд ASAN 3-17 мая окажет выездные услуги гражданам в поселке Ляки Агдашского района.

Помимо этого, мобильные автобусы службы предоставляют услуги 17 апреля – 16 мая в городе Сиязань, 24 апреля – 3 мая в поселке Маштага Сабунчинского района, 26 апреля – 15 мая в городе Бейляган.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ялчин Алиев, Э.Т.