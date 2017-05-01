Информационное агентство 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого наш репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на волнующие темы.

Это страшное слово «аборт». Что может заставить женщину принять решение избавиться от зарождающейся в ней жизни?

Тема абортов не раз становилась предметом ожесточенных споров в обществе во многих странах, по этому вопросу высказывали свое мнение религиозные и общественные деятели, политики, медики и многие другие.

А как наши граждане относятся к аборту?

Данный вопрос мы решили задать опрашиваемым на этот раз.

Ответы респондентов – в нашем видеорепортаже.

Отметим, что аборты в Азербайджане были разрешены 23 ноября 1955 года, когда Азербайджан входил в состав Советского Союза.

Азербайджан не изменил данный закон после восстановления независимости.

В настоящее время азербайджанское законодательство разрешает аборты по требованию беременной женщины в первые 28 недель. По истечении первых 28 недель прерывание беременности может быть проведено только по серьезным причинам - медицинским или социальным.

Аборт по медицинским показателям проводится на любом сроке беременности.