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Общество

Судьба маленького Нахида. «Ему нужна срочная операция, но смерть отца лишила его последней надежды» 01.05.2017 16:05

В редакцию 1news.az обратилась тетя 8-летнего Нахида Алиева Айгюн Алиева. Женщина просит помочь ее племяннику, который нуждается в срочной операции. У Нахида – опухоль мозга.

- Нахиду еще в раннем возрасте сделали две операции – у него была гидроцефалия мозга («водянка»). Обе операции провели в Турции, когда мальчику было всего два года, и долгое время он чувствовал себя хорошо. Но недавно ему вновь стало плохо, и проведенное обследование подтвердило самые страшные опасения: у Нахида – опухоль мозга. По словам врачей, опухоль – доброкачественная, но ее необходимо срочно удалить. К сожалению, в Азербайджане подобные операции не проводят, а врачи из клиники ACIBADEM в Турции выразили готовность помочь Нахиду. Более того, они обещают, что мальчик после операции будет почти полностью дееспособным, если только провести ее вовремя… Проблема только в оплате операции – 50 тысяч долларов, - рассказывает А.Алиева.

По ее словам, они не обратились бы за помощью к соотечественникам, если бы не трагедия, произошедшая в их семье в январе этого года.

- После продолжительной болезни в начале этого года скончался отец Нахида. Это стало страшным ударом для всей семьи, а особенно – для Нахида, которого отец всегда сам возил по всем врачам, и за которого готов был отдать все. Он стремился сам обеспечить свою семью, и на лечение сына тоже не просил денег, пытался сам, как мог, решать проблемы. А теперь… Даже не знаем, что нам делать. Все деньги, которые у семьи были, они потратили на длительное лечение отца Нахида – он болел больше 9 месяцев… А сейчас им просто не на кого надеяться, - рассказывает А.Алиева.

Родные Нахида открыли в «Фейсбуке» группу помощи мальчику, но пока собранных средств на лечение не хватает. 

- Я очень прошу всех, кто может, помочь Нахиду. Он чувствует себя осиротевшим во всех смыслах, ведь отец был для него всем: надеждой, поддержкой, опорой. Символом уверенности в том, что он справится с болезнью, что выздоровеет. А сейчас… сейчас ему остается уповать лишь на Всевышнего и на своих соотечественников. Пожалуйста, помогите моему племяннику! – говорит А.Алиева.

Мы просим всех неравнодушных людей не проходить мимо и помочь Нахиду. В группе на «Фейсбуке» Нахиду организована помощь под слоганом 1 manat - 1 həyat. Возможно, кто-то сможет поделиться хотя бы этой суммой, но если это сделают сразу сотни человек, у Нахида появится надежда и хотя бы часть той поддержки, которую оказывал ему отец.

Ему всего восемь лет, он учится во втором классе, он очень хочет жить, помогать маме и заботиться о младшей сестренке Инджи. Все родные называют его «Свет нашей семьи», и очень просят помочь всех не дать погаснуть этому свету…

Контакты для связи:

055 682 68 61 (дядя Нахида – Орхан)

Реквизиты:

Bank of Baku
Hesab nömrəsi: 3801000GB605774A58
İBAN: AZ08JBBK003801000GB605774A58
MilliÖn vasitəsilə ödəmək üçün:
Müştəri kodu: 672690
Doğum tarixi: 12.02.1983
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Hesab nömrəsi: 3801000GB605774A58
Şəxsiyyət Vəsiqəsi: AZE13285962

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова

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