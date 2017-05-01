ООО BakuBus продолжает борьбу с пассажирами, наносящими ущерб салонам автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ООО BakuBus Мансур Пириев, порой после завершения рейсов сотрудники ООО обнаруживают в салонах порванные или сорванные информационные указатели - наклейки.

«Мы начали выявлять подобных пассажиров с помощью камер видеонаблюдения, в отношении них будут приняты предусмотренные законом меры. Причем BakuBus оставляет за собой право распространить видеозаписи, на которых запечатлены действия этих пассажиров», - подчеркнул М.Пириев и попросил пассажиров соблюдать чистоту в салонах автобусов, не портить их.

ООО также просит помочь в розыске пассажиров, портящих автобусы, и сообщать о подобных фактах на горячую линию BakuBus - *4242.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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