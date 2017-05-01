Министерство образования Азербайджана провело 1 мая в Баку отчетную конференцию, посвященную проделанной в 2016 году работе.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии приняли участие министр образования Микаил Джаббаров, депутаты Милли Меджлиса, представители государственного и частного секторов, ректоры вузов, руководители неправительственных организаций, а также представители интеллигенции.

На мероприятии была показана подготовленная телеканалом «Тəhsil» видеохроника о проведенных в 2016 году Министерством образования мероприятиях и внесенных нововведениях.

Затем заведующий отделом программ развития образования Министерства образования Эмин Амруллаев выступил с презентацией о динамике развития сферы образования.

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров, подчеркнув, что проведение отчетного мероприятия Минобразования уже стало традицией, отметил важное значение подобных встреч для внесения изменений в сфере образования.

Министр отметил важность изучения общественного мнения в связи с проводимой в сфере образования работой и намеченными основными целями, проведения совместных обсуждений и создания среды общественного диалога.

«И в этом процессе обеспечение отчетности и прозрачности является главным условием», - сказал он.

М.Джаббаров указал, что проведение за последнее время различных диагностик и исследований, связанных с уровнем компетентности учителей, позволило лучше узнать их, лучше понять их нужды.

Министр отметил, что радует тот факт, что растет число желающих стать учителем, абитуриенты, набравшие высокие баллы, выбирают профессию педагога.

Выступившие на мероприятии депутаты, эксперты в сфере образования, представители интеллигенции отметили важность информирования общественности о новшествах в сфере образования и проведения подобных мероприятий, дали свои оценки и предложения.

Эльшан Рустамов, Г.Р.