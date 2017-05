Четвертое по счету международное мероприятие под названием «Ювелирные изделия и искусство», которое организовывает Jewels of the World, состоялось в Баку, в престижных люксах-апартаментах отеля Four Seasons.

Построенный в стиле Бозар, самый роскошный отель Баку по традиции гостеприимно распахнул свои двери для создателей всемирно известных и изысканных ювелирных изделий и редких марок часов. Такие эксклюзивные бренды, как De Laneau, D’ Joya, Greubel Forsey, Lydia Courteille Creations, Magnificent Hong Kong, Tenzo, Urwerk, Yvel представили на суд азербайджанской публики свои исключительные коллекции.

В этом году особое внимание было уделено элегантному сочетанию и гармонии между высококачественными драгоценными камнями, коллекцией «Жемчуга южного моря» и часами ручной работы. В рамках выставки прошли тематические семинары, в ходе которых можно было ознакомиться с уникальными процессами создания неповторимых ювелирных украшений. Каждый бренд приветствовал своих гостей в специально оформленном сьюте отеля, что, в свою очередь, создавало атмосферу уникальности.

Искусство всегда было неотъемлемой и важной частью концепции Jewels of the World, которая в этом году также с радостью примет Парижскую галерею Станисласа Бургена (Parisian Gallery Stanislas Bourgain), которая совместно с фондом YARAT представила Suite Russe - умопомрачительную коллекцию современного искусства.

«Концепция Jewels of the World быть всегда в движении, стремиться предоставить уникальные возможности самой эксклюзивной клиентуре в неповторимых уголках мира», - говорит президент Jewels of the World Валентина Василева. «Для нас, как для организаторов, является большим успехом проведение мероприятия в Баку. Нашей целью всегда было собрать воедино все лучшее в мире ювелирных изделий, часов и искусства и первыми представить эту уникальную коллекцию местной элите».

Отметим, что официальным партнером четвертого по счету мероприятия «Ювелирные изделия и искусство», организуемого Jewels of the World, является жилой комплекс премиум-класса Hayat Palace, отличающийся самыми высокими стандартами проживания и совершенным воплощением синтеза азербайджанской архитектуры и итальянской отделки. Жилой комплекс, спроектированный в стиле итальянского палаццо, включает в себя 10 этажей, 5 блоков и 70 квартир, 10 из которых - эксклюзивные двухуровневые пентхаусы.

Hayat Palace, главные составляющие которого красота, комфорт и приватность, продуман до мелочей и создается для самых требовательных покупателей.

На правах рекламы