В понедельник, 1 мая, в Милли Меджлисе проходит «круглый стол» на тему «Гейдар Алиев – основатель национального парламентаризма: Глазами молодежи».

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов отметил важность проведения подобных мероприятий в Милли Меджлисе.

По его словам, каждый гражданин Азербайджана должен внести свой вклад в дело развития страны.

«В республике молодежи оказываются большая поддержка и внимание. Молодежь активна и в законодательном органе, функционирует парламентский комитет молодежи и спорта. Уверен, что сегодняшняя молодежь своей деятельностью окажет влияние на еще большее развитие республики», - сказал он.

Он также напомнил, что первая парламентская республика на мусульманском Востоке была создана именно в Азербайджане.

Выступившая на мероприятии депутат Малахат Ибрагимгызы также указала на созданные в республике необходимые условия для развития молодежи.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный жизни и деятельности Общенационального лидера Азербайджана.

Следует отметить, что мероприятие было организовано парламентским комитетом молодежи и спорта, Насиминским районным отделением партии «Ени Азербайджан» и молодежным объединением ПЕА.

Эльшан Рустамов, Г.Р.