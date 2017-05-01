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Общество

В Баку на парковке Центра отдыха сбили пешеходов, один из них погиб 01.05.2017 15:15

В поселке Пиршаги Бинагадинского района Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, на парковке одного из Центров отдыха житель столицы Фаиг Гасымов, подавая назад автомобиль марки Toyota, сбил двух пешеходов – жителя столицы Тарлана Дадашева и жителя Шабранского района Сейидбадала Хашимова.

Т.Дадашев скончался от полученных травм, С.Хашимову была оказана первая медицинская помощь.

Ф.Гасымов задержан сотрудниками полиции, по факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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