В поселке Пиршаги Бинагадинского района Баку произошло серьезное ДТП.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, на парковке одного из Центров отдыха житель столицы Фаиг Гасымов, подавая назад автомобиль марки Toyota, сбил двух пешеходов – жителя столицы Тарлана Дадашева и жителя Шабранского района Сейидбадала Хашимова.
Т.Дадашев скончался от полученных травм, С.Хашимову была оказана первая медицинская помощь.
Ф.Гасымов задержан сотрудниками полиции, по факту начато разбирательство.
Тимур Рзаев, Э.Т.