Во вторник, 2 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, местами ожидается слабый туман, северный ветер в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +11 до +14, днем - от +20 до +25 градусов, местами - до +28. Непосредственно в столице ночью - от +12 до +14, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана 2 мая в первой половине местами преимущественно без осадков, однако во второй половине дня начиная с северных и западных районов по территории страны пройдутся осадки, местами в виде моросящего, местами в виде более интенсивного дождя.

Вечером местами осадки могут стать интенсивными. Есть вероятность града. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +24 до +29. В горах ночью - от +5 до +10, днем - от +11 до +16 градусов.

Гидрометцентр предупреждает, что с вечера 2 мая погода в Азербайджане ухудшится: пройдут дожди и грозы, местами осадки могут быть интенсивными, вплоть до града. Дождливая погода продлится до 5 мая.

Елена Остапенко, Э.Т.