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Общество

В Азербайджане начата борьба с «черным» рынком труда на стройках 01.05.2017 15:00

С 1 мая Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте АР приступило к работе по созданию Центра мониторинга трудовых отношений (ЦМТО).

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя службы ASAN Xidmət Ульви Мехтиев.

Он пояснил, что данные меры осуществляются в рамках исполнения Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об осуществлении дополнительных мер, направленных на усиление контроля за соблюдением трудового законодательства в строительной сфере.

Цель Указа - предотвращение нелегальных трудовых отношений, защита трудовых прав граждан, соблюдение норм соцобеспечения, организация мониторинга данной сферы посредством инноваций.

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В целях осуществления мониторинга и координации надзорной деятельности по предотвращению нелегальных трудовых отношений при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте АР запланировано создание Центра мониторинга трудовых отношений.

По словам У.Мехтиева, работа по созданию центра ведется в сотрудничестве с соответствующими госструктурами, включая Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«В связи с исполнением Указа главы государства уже проведена встреча, и мы начали составление Плана мероприятий», - сказал замглавы ASAN Xidmət.

Напомним, что согласно Указу Президента Ильхама Алиева, в качестве пилотной версии на первом этапе в Азербайджане будет создан электронный реестр строящихся многоквартирных зданий, а также физических и юридических лиц, занимающихся строительством данных объектов.

В целях получения информации о работниках, трудовой контракт которых вступил в юридическую силу, в вышеуказанный реестр будет интегрирована электронная система информации по уведомлению о трудовых контрактах.

Кроме того, для определения лиц, привлеченных к работе (услугам) без трудового контракта, на территории строительных объектов за счет физических или юридических лиц, осуществляющих строительство, будут установлены камеры наблюдения, работающие в режиме онлайн.

«Указ главы государства направлен на усиление защиты трудовых прав граждан. Реализация положений данного документа пойдет на пользу как работникам, привлеченным к строительству объектов, так и самим застройщикам, то есть, предпринимателям.

В целом Указ Президента имеет огромное значение для нашего государства, так как благодаря исполнению его положений, в частности, созданию электронного реестра строящихся многоквартирных зданий, физических и юридических лиц, занимающихся строительством объектов, мы сможем вести точный учет работников, которые смогут воспользоваться всеми преимуществами системы соцобеспечения. Отмечу еще раз: заключение трудовых договоров обязательна, это в интересах самих же работников», - сказал У.Мехтиев.

Он отметил, что Указ главы государства – не что иное, как продолжение реформ, проведенных в этой сфере.

Замглавы службы также подчеркнул, что в рамках создания ЦМТО на строительных объектах совместно с Минтруда будет проведен сравнительный анализ, связанный с человеческими ресурсами.

«И если на каком-то из объектов будет выявлена подозрительная ситуация в плане легализации трудовых отношений, туда незамедлительно будет выслана мониторинговая группа. Она и займется исследованием всех обстоятельств.

В отношении работодателей, нарушивших нормы трудового законодательства, будут приняты меры, предусмотренные законодательством», - пояснил У.Мехтиев.

Алена Салаева

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