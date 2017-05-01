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Общество

В Азербайджане будет внедрен ряд новшеств в преподавании иностранных языков - Министр 01.05.2017 14:40

Министерство образования Азербайджана провело 1 мая в Баку отчетную конференцию, посвященную проделанной в 2016 году работе.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров указал, что впервые в Азербайджане для преподавания иностранных языков рассматривается вопрос внедрения учебников, используемых универсально во многих странах мира.

По его словам, в республике стартует ряд проектов по преподаванию иностранных языков.

«Некоторые из них начиная со следующей недели будут внедрены в качестве пилотных проектов. Например, в преподавании иностранных языков рассматривается вопрос использования учебников, подготовленных не местными специалистами, а странами, компаниями и университетами - носителями этого языка», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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