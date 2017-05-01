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Общество

65% учащихся начальных классов в будущем станут работать в сферах, которых сейчас нет - Микаил Джаббаров 01.05.2017 14:19

Министерство образования Азербайджана провело 1 мая в Баку отчетную конференцию, посвященную проделанной в 2016 году работе.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров указал, что, по данным анализа Всемирного экономического форума, 65% учащихся начальных классов в будущем станут работать в сферах, которых сейчас нет.

По его словам, данный вопрос создает определенные трудности для работников сферы образования.

«Если сегодня нет таких профессий, то для какой сферы система образования должна готовить выпускников, какие навыки и знания должны быть преподаны школьникам?», - сказал он.

М.Джаббаров отметил, что проведенные наблюдения свидетельствуют о том, что выпускники должны иметь определенные навыки и знания в сфере информационных технологий.

«Люди, не владеющие информационными технологиями, в будущем не смогут иметь перспектив на рынке труда», - сказал он.

Министр также отметил важность владения выпускниками региональными или глобально значимыми иностранными языками.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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