На состоявшемся 28 апреля общем собрании Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) состоялось вручение «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики».

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде, обнародовавший 19 апреля на заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана итоги конкурса на «Золотую медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики», сообщил, что представления об ученых, кандидатуры которых были выдвинуты для участия в конкурсе, вместе с соответствующими документами представлены Экспертной комиссии, на проведенном в этом году итоговом заседании комиссии были отобраны кандидаты, удостоенные Золотой медали.

По итогам конкурса Золотой медали были удостоены ректор Бакинского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева - за исключительные заслуги в создании Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, являющемся важным международным проектом, реализованным в годы независимости в области науки и образования в Азербайджане, и обеспечении его плодотворной деятельности и руководитель Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете со стороны Англии, профессор Оксфордского и Нью-Йоркского университетов Роберт Хойланд – за особую поддержку изучения на научной основе культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе.

Следует отметить, что в ходе встречи летом 2013 года ректора Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, профессора Наргиз Пашаевой с британскими учеными выяснилось, что в Оксфордском университете, можно сказать, нет никакой информации, исследования, учебного пособия по азербайджанской литературе, истории и языку, такие дисциплины не преподаются. В то же время в университете изучаются грузинский и армянский языки. В то время профессор Наргиз Пашаева в ходе обсуждений с британскими учеными предложила открыть Научный центр при Оксфордском университете, который будет признан, станет осуществлять деятельность как часть университета, с тем чтобы грядущие поколения могли воспользоваться этим. Предлагая присвоить Центру имя Низами Гянджеви, профессор Наргиз Пашаева сказала: «Если у нас есть два источника гордости, то один из них – Низами Гянджеви».

Таким образом, 28 октября 2013 года в Великобритании между ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, членом-корреспондентом НАНА, профессором Наргиз Пашаевой и директором Оксфордского университета по международному развитию Лайзл Элдер был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно создания Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете. С того времени в одном из самых старинных и знаменитых университетов мира – Оксфордском университете стал функционировать Научный центр имени Низами Гянджеви (http://www.orinst.ox.ac.uk/research/nizami-ganjavi/home).

Профессор Наргиз Пашаева, вложив большой труд в создание функционирующего с 2013 года Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета, провела в Великобритании различные встречи и добилась присвоения Центру имени нашего гениального поэта Низами.

На проведенных профессором Наргиз Пашаевой начиная с 2013 года встречах с руководителем департамента развития Оксфордского университета Лайзл Элдер, бывшим вице-канцлером университета, профессором Эндрю Гамильтоном, советником Королевы по вопросам юстиции, руководителем Колледжа Brasenose Джоном Боуэрсом, руководителем Колледжа Sent Kross сэром Марком Джонсом, занимавшим должность директора музея Виктории и Альберта, руководителем Института востоковедения, профессором Марком Смитом, профессором Колледжа Triniti профессором Брайаном Вордом Перкинсом и десятками других ученых и руководящих лиц обсуждались направления деятельности и научно-стратегические цели этого важного для Азербайджана Научного центра.

Центр Низами Гянджеви является официально принятым и признанным структурным подразделением Оксфордского университета и обладает полномочиями координатора данного университета по Азербайджану не только в вопросах, связанных с факультетом востоковедения, но и, в целом, по всем вопросам, связанным с наукой и образованием в других отраслях.

В настоящее время Центр осуществляет деятельность в области перевода на высоком академическом уровне книг по 5-летней научно-образовательной программе, составленной и утвержденной Оксфордским университетом, проведения археологических исследований в городе Барда, организации международных конференций, изучения рукописей, подготовки аспирантов и магистрантов. Кроме того, Центр, реализуя в рамках правил Оксфордского университета культурно-академические проекты, старается наладить связи с мировым научно-интеллектуальным сообществом.

Отметим, что в Оксфордском университете завершился начатый по инициативе профессора Наргиз Пашаевой в Научном центре Низами Гянджеви Оксфордского университета перевод с русского на английский язык книги исследователя творчества Низами, известного ученого-востоковеда, профессора Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» (1940). Эта научная работа Е.Бертельса имеет важное значение для мирового низамиведения и востоковедения с точки зрения изучения и исследования творчества Низами. С 1940 года данная книга не только не издавалась на английском языке, но и вообще не переиздавалась даже в оригинальном варианте. Книга была напечатана в Оксфордском университете на английском языке. Это - первый академический перевод, изданный на английском языке, и в мае этого года в Великобритании состоится презентация книги.

Научный центр Низами Гянджеви Оксфордского университета, придавая в своей деятельности особое значение фундаментальным и академическим научным изысканиям, организует различные международные научные конференции. 6 июня 2015 года Научный центр Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви Оксфордского университета совместно с Институтом востоковедения и Центром древнего античного периода организовал международную научно-практическую конференцию «Восточный Кавказ с позднего античного до раннего исламского периода».

В первом широком академическом научном мероприятии, проведенном Центром Низами Гянджеви в Великобритании, принимали участие ученые-специалисты по ближневосточному и кавказскому региону не только Оксфордского университета, но и других авторитетных учебных заведений Великобритании, а также ряда ведущих университетов Европы.

11 июня 2016 года Центр Низами Гянджеви Оксфордского университета организовал в Колледже Brasenose – одном из самых старинных учебных заведений университета очередную международную конференцию на тему «Транскаспийские связи (V-XIII века)». Сопредседателем обеих конференций являлась руководитель Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета со стороны Азербайджана, ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева.

На конференции, наряду с учеными Оксфордского университета, с большим интересом были заслушаны научные доклады профессора Эдинбургского университета Шотландии по римской археологии, лектора Оксфордского и Тюбингенского университетов, а также члена совета Института персоведения Великобритании и Общества пропаганды римоведения Эберхарда Зауэра, историка и ведущего археолога Российской академии наук профессора Звездана Доде, руководителя Археологического департамента в Дагестанском научном центре Российской академии наук, профессора Муртазали Гаджиева, ведущего археолога Гарвардского университета, доктора Керима Ализаде, ведущего специалиста по археологии в Нью-Йоркском и Пенсильванском университетах, доктора Лары Фабиан, доктора университетов Саскачевана в Канаде и Дарема в Великобритании Кристена Хоппера.

По инициативе профессора Наргиз Пашаевой группа исследователей Оксфорда вот уже два года под руководством ученого-исследователя Оксфордского университета, доктора Пола Водсворда проводит археологические раскопки в Барде и обнаружила весьма значимые для Азербайджана исторические находки.

Отметим также, что британская организация «Наследие без границ» (Heritage Without Borders) в целях охраны культурного наследия впервые в Азербайджане привлечена к Бардинской археологической экспедиции. Эта организация объединяет ведущих специалистов для охраны культурного наследия человечества в различных регионах мира и, организуя защиту и охрану образцов материальной культуры, обнаруженных в ходе археологических раскопок, проведенных ею в различных странах, обеспечивает передачу их грядущим поколениям.

Профессор Наргиз Пашаева избрана председателем Опекунского совета учрежденного в 2016 году и прошедшего официальную регистрацию в Британии (регистрационный номер 1169381) «Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ» (The British Foundation for the Study of Azerbaijan and the Caucasus).

Членами Опекунского совета Британского фонда являются член Палаты лордов лорд Малкольм Брюс, являвшийся в 2003-2006 годах докладчиком Совета Европы по Азербайджану, ведущие ученые Англии по региону Азербайджана и Кавказа – ведущий профессор Оксфордского университета по истории Ислама, а также Института древнего мира Нью-Йоркского университета Роберт Хойланд, изучающий в настоящее время Кавказский регион и руководящий археологической экспедицией в древней Барде, профессор знаменитого шотландского университета Сент-Эндрюс по Исламу, региону Средней Азии и Кавказа Эндрю Пикок и профессор Эксетерского университета Роберт Глив, изучающий историю Ислама и территории распространения шиизма.

Данный Фонд поставил перед собой цель действовать как серьезная структура, вносящая реальный вклад в существующие между Азербайджаном и Соединенным Королевством двусторонние научные, культурные, просветительские, образовательные отношения. Оказывая поддержку деятельности Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета и Общества Англия-Азербайджан, Фонд планирует сотрудничать не только с Оксфордским университетом, но и другими высшими учебными заведениями, влиятельными научными и политическими структурами Лондона и всей Англии. Одна из целей Фонда заключается в том, чтобы, мобилизовав ученых и ведущих специалистов Британии по Азербайджану и Кавказу, представлять Азербайджан на должном уровне, а также оказывать поддержку проживающей в Британии азербайджанской общине. Британский фонд создан с целью прозрачной и справедливой поддержки обеспечения устойчивости, успеха, перспективности и международного академического уровня всей проводимой в Соединенном Королевстве работы в области науки и культуры, связанной с Азербайджаном и Кавказом.

25 января 2017 года в основанном в 1852 году Музее Виктории и Альберта, являющемся крупнейшим в мире музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна, состоялась презентация Британского фонда.

В мероприятии принимали участие влиятельные члены научно-академических кругов Соединенного Королевства, лица, представляющие правительство и парламент Великобритании, специальный представитель Премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Ираком и Туркменистаном баронесса Николсон, члены Палаты лордов парламента Великобритании – лорд Малкольм Брюс и лорд Майкл Герман. Среди участвовавших в мероприятии ученых можно назвать известного историка, профессора Лондонского университета SOAS по арабской истории Нью Кеннеди, профессора Оксфордского университета по арабской литературе Джулию Брей, директора Российского и Евразийского центра Оксфордского университета, профессора Роя Аллисона, профессора факультета востоковедения Оксфордского университета Эдмунда Герцега, руководителя Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета со стороны Великобритании, профессора Роберта Хойланда, профессора Университета SOAS по восточной музыке, члена Центра ирановедения Овена Райта, профессора данного университета по исламскому искусству, директора проекта сокровищниц Университета SOAS Анны Контадини, ученого-исследователя Тулейнского университета штата Луизиана США по периоду Сефевидов, профессора Элио Бранкафорте, профессора Эксетерского университета Британии по исламоведению Роберта Глива, профессора–исламоведа шотландского университета Сент-Эндрюс по средневековью Эндрю Пикока, директора Казахстанского центра Кембриджского университета, доктора Сиддхарта Саксену, ведущего ученого-археолога Университета Дарема, доктора Дана Лоренца, ученого-историка по древнему и средневековому периоду, известного ведущего и автора научно-просветительских передач, вещаемых по BBC и другим международным телеканалам, доктора Беттани Хьюза и других.

Следует отметить, что с момента создания Научный центр Низами Гянджеви Оксфордского университета наладил тесные связи с Бакинским филиалом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В настоящее время в Бакинском филиале МГУ функционирует специальный отдел под названием Oxford Room, играющий роль координационного центра для всех функционирующих в Азербайджане научных учреждений и организаций, желающих наладить научные связи с Научным центром Низами Гянджеви. Отдел обеспечивает информацией о деятельности Центра учебные заведения и научные учреждения, физических и юридических лиц, интересующихся деятельностью Центра и желающих оказать содействие его высокой миссии.

