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Общество

В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, ночью дожди 29.04.2017 15:25

В воскресенье, 30 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +9 до +12, днем – от +16 до +21 градусов, в столице ночью – от 9 до11 градусов выше ноля, днем – от 18 до 20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью –75%-85%, днем – 60%-70%.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако местами возможны грозы, местами дожди, ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13, днем – от +20 до +25 градусов.

В горах температура воздуха от +2 до +6 градусов ночью и от +7 до +12 градусов днем.

Талыб Бархудаев, И.А.

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