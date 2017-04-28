28 апреля в главном здании Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) начало работу общее заседание, посвященное научной и научно-организационной деятельности Президиума академии в 2016 году.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фатма Абдуллазаде, заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев, действительные члены и члены-корреспонденты НАНА, руководители высших учебных заведений, представители государственных и общественных организаций.

Сначала участники мероприятия ознакомились с выставкой, отражающей деятельность научных учреждений и организаций академии в 2016 году.

Открыв общее собрание, президент НАНА, академик Акиф Ализаде проинформировал о вопросах повестки дня.

Затем был заслушан итоговый отчетный доклад академика-секретаря НАНА, академика Расима Гулиева о научной и научно-организационной деятельности Президиума академии в 2016 году.

Заседание продолжает работу.

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