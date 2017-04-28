27 апреля начавшееся с Каспия путешествие воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» продолжилось в городе Габала.

Вечером этого дня в парке Гейдара Алиева состоялся грандиозный фестиваль воды. Сначала ведущий мероприятия проинформировал о IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая. На фестивале были показаны кадры начала водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачи 5 апреля Президентом Ильхамом Алиевым жителям Габалы сосуда с водой из Каспийского моря. На экране был показан путь, пройденный водой от Каспия до города Габала, в том числе габалинский этап путешествия.

Затем под аплодисменты зрителей на сцену были приглашены победитель международных турниров по таэквондо Хаял Азизов, чемпион мира по боксу Джавид Челебиев, Шафига Байрамзаде, увлекающаяся рисованием и танцами, наполнившие сосуд с логотипом «Баку-2017» водой озера Нохур и доставившие его в парк Гейдара Алиева. Фестиваль, проведенный в парке Гейдара Алиева, стал поистине народным праздником. Выступления танцевальной группы «Мирвари», габалинского этнографического фольклорного танцевального ансамбля «Зопу-зопу», а также музыканта Наджмеддина Алиева подарили жителям Габалы хорошее настроение. Фестиваль завершился грандиозными водными эффектами и салютом.

Звездные послы IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и известные участники «Бу шехерде» Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушвиг Аббасов в интервью журналистам подчеркнули важность предстоящих в следующем месяце в нашей стране международных соревнований с участием спортсменов из более 50 стран. Звездные послы сказали, что они сегодня принимают участие в спортивном мероприятии в Габале в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017». Для того, чтобы одержать победу школьники должны охотно участвовать в соревнованиях. На лицах людей сияли улыбки. Все поддерживали спортсменов и желали им победы.

Звездные послы довели до внимания, что эти Игры, являющиеся показателем растущего авторитета Азербайджана в мире, станут праздником дружбы, солидарности и единства. Они с уверенностью отметили, что Азербайджан, принимая IV Игры исламской солидарности, внесет вклад в сотрудничество и дружбу между мусульманскими странами.

Напомним, что начавшийся с Каспия габалинский этап путешествия воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» стартовал вечером 27 апреля взятием воды из озера Нохур, расположенного на высоте 700 метров над уровнем моря, окруженного густыми лесами и горами. Глубина озера, протяженность которого составляет 1925 метров, ширина 1355 метров, площадь 240 гектаров, составляет 24 метра, объем воды - 16 миллионов кубометров. В это озеро впадают реки Демирапаран и Вандам.

Победитель международных турниров по таэквондо Хаял Азизов, золотой призер чемпионата мира по боксу Джавид Челебиев, Шафига Байрамзаде, увлекающаяся рисованием и танцами, наполнили сосуд с логотипом «Баку-2017» водой из озера Нохур и отправились на водный фестиваль, который пройдет в парке Гейдара Алиева в Габале. Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти города Габала Атая Османова, руководитель проекта Ульвия Акберова и звездные послы IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», известные артисты Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушфиг Аббасов отметили значение престижных соревнований, которые пройдут в Баку в следующем месяце, пожелали успехов школьникам.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учеников из 5 школ, в том числе 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в 4-х видах спорта. Музыкально-развлекательное спортивное мероприятие подарило участникам хорошее настроение. Учащиеся средних школ №№ 5, 3, 4 города Габалы в командном зачете заняли соответственно I - III места. Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, сертификат, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Отметим, что, начавшееся с Каспия водное путешествие, которое охватит в течение 37 дней в 15 регионах нашей страны, преодолев расстояние в 3 тысячи километров, завершится 12 мая в Баку на церемонии открытия IV Игр исламской солидарности. Дети и спортсмены из различных городов и районов нашей страны в следующем месяце будут приветствовать чистой водой из озер, рек, водопадов и родников Азербайджана собравшихся в Баку делегации из более чем 50 государств исламского мира.

29 апреля следующей остановкой водного путешествия, начавшегося в Баку, станет Гусарский район.

АЗЕРТАДЖ