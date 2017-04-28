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Общество

Исполняется 85 лет со дня рождения азербайджанского учёного - ФОТО 28.04.2017 11:52

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения видного азербайджанского учёного с мировым именем, одного из ярких корифеев школы высокомолекулярных соединений и нефтяной химии, действительного члена НАНА, академика Надира Мир-Ибрагим оглу Сеидова.

Надир Сеидов родился 28 апреля 1932 года в Нахчыване. Закончил химический факультет Бакинского государственного университета, после чего, защитив две диссертации, стал одним из самых молодых в стране докторов наук. В 1989 году он был избран в члены-корреспонденты АН Азербайджанской ССР по специальности «высокомолекулярные соединения», а в 2001 году – в действительные члены НАНА в области химии.

Ученый оставил яркий след в мировой науке. Он выпустил в свет 367 научных работ, из которых 131 был опубликован за рубежом, а также был обладателем 98 патентов и авторских свидетельств. Он внёс заметный вклад в разработку и получение промышленным путём синтетических каучуков, катализаторов и различных масел на базе этилен-пропиленов и других олефинов. Его изобретения дали толчок развитию целых отраслей промышленности как в СССР, так и получили затем развитие в независимом Азербайджане. В частности, сумгайытские заводы «Оргсинтеза», «Синтетического каучука» и «Этилен-Полиэтилен», а также ряд заводов в Российской Федерации (напр., в г. Нижнекамске) работали на основе разработок руководимых учёным научных коллективов.

Надир Сеидов был членом рабочей группы СЭВ по синтетическим каучукам, Координационного совета по каучукам при Министерстве нефтяной химии и нефтепродуктов СССР, Координационного совета по высокомолекулярным соединениям АН СССР, заместителем председателя Координационного совета по высокомолекулярным соединениям НАНА. Он входил в редколлегию таких авторитетных в научных кругах периодических изданий, как журналы «Азербайджанская химия», «Нефтяная химия и нефтепродукты», журнал Сумгайытского государственного университета. Его имя золотыми буквами вписано в историю таких известных в стране научных учреждений, как Институт нефтехимических процессов (ИНХП) им. Ю.Мамедалиева и ВНИИОлефин.

Надир Сеидов активно вёл преподавательскую работу, являлся профессором Бакинского государственного университета и Азербайджанской государственной нефтяной академии. Он подготовил 33 кандидатов и 2 докторов наук.

Деятельность учёного была высоко оценена руководством Азербайджанской Республики. Он был награждён званием "Заслуженный деятель науки", орденами «Шараф» и «Шохрат». Надир Сеидов был также удостоен «Американской медали почёта». За большой вклад в науку учёному была назначена Президентская стипендия.

Академик Надир Сеидов ушёл из жизни 5 октября 2015 года. Могила учёного на второй Аллее почётного захоронения не перестает встречать его коллег, учеников и всех, кто испытывает благодарность к нему за свои научные успехи.

АЗЕРТАДЖ

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