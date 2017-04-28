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Общество

Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой 28.04.2017 10:52

28 апреля 1923 года в азербайджанском селении Шахтахты в семье выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева родилась дочь Зарифа, которой судьбой было предначертано оставить неизгладимый след в азербайджанской офтальмологической науке.

По окончании учебы в Азербайджанском государственном медицинском университете в 1949 году Зарифа ханум приступает к деятельности в Азербайджанском научно-исследовательском институте офтальмологии в качестве научного сотрудника, в 1950 году поступает в аспирантуру, наряду с практической врачебной деятельностью продолжает свои научные изыскания.

Большую часть своей научной и практической деятельности Зарифа ханум провела на кафедре глазных болезней Института усовершенствования врачей. Она начала работу на кафедре как доцент, а после защиты докторской диссертации в 1976 году была избрана профессором кафедры. В 1983 году она возглавила кафедру глазных болезней, где особенно ярко проявились ее организаторские способности. В том же году за успехи в развитии отечественной офтальмологии Зарифа Азиз гызы Алиева избирается в Академию наук Азербайджана.

Свою исследовательскую работу Зарифа ханум посвятила кругу вопросов, связанных с лечением трахомы, а именно - изучению возможностей эффективного использования при лечении трахомы и ее осложнений нового в то время антибиотика - синтомицина, обладающего не только широким спектром антибактериальной, но и антихламидийной активностью. Итогами ее многогранной научной деятельности стали более чем 150 научных трудов, 10 монографий, 1 изобретение и 13 рационализаторских предложений. Интересным ее изысканием стала работа в области иридодиагностики - диагностике заболеваний организма по характерным изменениям радужной оболочки глаза. Этому новому направлению медицины Зарифа Алиева посвятила целый ряд статей. Монография «Основы иридодиагностики» и сейчас остается популярным руководством среди практикующих врачей.

Зарифа ханум, поставившая перед собой цель уничтожить в Азербайджане трахому, прекрасно осознавала, что это очень сложная и трудная проблема. Однако, несмотря на сложность и ответственность этой работы, она смогла достичь успехов. Так, Московская школа офтальмологии назвала Зарифу ханум «жемчужиной офтальмологии», а всемирно известный офтальмолог, академик Аркадий Нестеров говорил: «Зарифа Алиева была очень умным человеком и большим профессионалом. Я считаю ее известным ученым своей области. Она была номер один в офтальмологии».

По ее инициативе в 1977 году в Баку прошел пленум правления Всесоюзного общества офтальмологов, а затем — Всесоюзная конференция, посвященная 30-летию Азербайджанского НИИ глазных болезней. Эти два события способствовали развитию национальной офтальмологии. По приглашению Зарифы ханум в Баку постоянно приезжали светила московской, ленинградской, украинской и других школ офтальмологии. Она способствовала созданию совместных трудов, объединению усилий в разработке тех или иных проблем нашей науки. Так, ее большой опыт был обобщен в монографии «Актуальные проблемы офтальмологии», созданной совместно с Н.Шульпиной и Л.Мошетовой.

Она была не только профессиональным врачом, но и незаменимым педагогом, с большим увлечением делившаяся врачами и научными работниками приобретенными навыками. Она всегда считала, что медики должны активно общаться друг с другом, делиться накопленным опытом.

АЗЕРТАДЖ

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