USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
Общество

Арестованному в Баку гражданину России армянского происхождения вынесли приговор 28.04.2017 18:56

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

На закрытом процессе под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор, согласно которому М.Уелданов лишен свободы на 8 лет, сообщает АПА. 

Отметим, 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов.

После задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены. 

А.А.

1447количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕОАндрей Губин признался, что боится своего отражения в зеркале – ВИДЕОБритни Спирс отдыхает на Малибу с молодым бойфрендом-мусульманином – ФОТО – ВИДЕОМиллион долларов на роды: Джордж и Амаль Клуни арендовали целое больничное крыло«Самый красивый преступник» Джереми Микс впервые появился на обложке глянца и рассказал о том, как боролся за существование – ФОТОИранский двойник Месси стал звездой интернета – ФОТООпубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании - ФОТО47-летняя Джей Ло в «голых» платьях произвела фурор на Billboard Latin Music Awards – ФОТО8 фактов о кофеине, которые вы могли не знатьБакинский армянин, восхитившийся новым обликом Баку, призывает к миру – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля19:51 Известный американский актер покончил с собой – ФОТО – ВИДЕО19:42 В Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением трудового законодательства в строительной сфере19:38 В футбольной Премьер-лиге Азербайджана 3 новые команды19:29 Западная политика: между популизмом и либерализмом - Newtimes.az19:11 Гран-при Сочи: «Феррари» задает темп в первый день тренировочных заездов - ФОТО18:56 Арестованному в Баку гражданину России армянского происхождения вынесли приговор18:43 Совет печати Азербайджана осудил Марию Захарову за ее высказывания18:26 Назначен новый председатель Наблюдательного совета «Интера»18:13 Азербайджанские танцоры успешно выступили на фестивале в Тбилиси – ФОТО17:58 Футболисты «Туран Товуз» награждены медалями за чемпионство в I дивизионе - ФОТО17:47 Агент Махмудова: «Эмин хочет остаться в Португалии»17:38 Названа дата начала выплат компенсаций по незастрахованным вкладам в «Кавказском банке развития»17:31 Эффект «голых» фото? Рэпер 50 Cent осыпает комплиментами Викторию Боню – ФОТО17:25 МИД АР о московской встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении17:16 Фарид Гусейнов: «Шахрияра уже можно считать шамкирцем»