Певец, композитор и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в марте был выдвинут официальным Баку в качестве кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Сайт Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России подготовил подборку мнений известных общественных деятелей Азербайджана и России, которые высказались по поводу своих ожиданий касательно кандидатуры Полада Бюльбюльоглу.

«Выдвижение Азербайджаном своего кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО – логичный шаг, поскольку Азербайджан организует на своей территории большое количество мероприятий, имеющих важное гуманитарно-культурное значение для всех стран мира», - считает член общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

В качестве примера он привел Международный гуманитарный форум, который он назвал «одним из важнейших событий, которое имеет большое значение для осмысления проблем, стоящих перед человеческой культурой».

Благодаря своей многосторонней и яркой деятельности Полад Бюльбюльоглу хорошо известен и в ЮНЕСКО, отмечает издание. На протяжении двух десятилетий занимая пост министра культуры Азербайджана, он активно содействовал развитию сотрудничества своей страны с этой международной организацией.

Благодаря авторитету и личному участию Полада Бюльбюльоглу в его бытность министром культуры в конце 1980-х – начале 1990-х годов в Азербайджане были сохранены многие культурные ценности - не было закрыто ни одной библиотеки, театра, музея, выставочного зала, восстановлены многие историко-архитектурные памятники.

«Полад Бюльбюльоглу – человек советский, он – творческая личность, он – композитор, музыкант, и он известный человек. Он известен не только в Азербайджане, но и в России, он известен на всем постсоветском пространстве, во многих странах мира», - говорит сотрудник Госдумы РФ Рамин Гасымов.

Он отметил, что за время пребывания на посту председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Полад Бюльбюльоглу приложил немало усилий для популяризации культуры стран СНГ.

«Думаю, что выдвижение его на пост гендиректора ЮНЕСКО сыграет только позитивную роль в отношениях между странами, и все-таки с лучшей стороны узнают наши постсоветские страны», - сказал Рамин Гасымов.

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Полад Бюльбюльоглу рассказал, чем готов помочь ЮНЕСКО

Летом 2007 года Полад Бюльбюльоглу в составе делегации представителей интеллигенции Азербайджана и Армении посетил родительский дом в Шуше, который после армянской оккупации Нагорного Карабаха находится в полуразрушенном состоянии, отмечает издание. Подчеркивается, что здесь он стал свидетелем актов вандализма армянских оккупантов в отношении культурного наследия азербайджанцев.

«Достаточно тяжелая была поездка, я вам скажу, что мы посетили Шушу и когда вошли… этот разрушенный дом Бюльбюля… Даже я не сдержался, на меня это так подействовало, а Полад держался, он вошел в дом отца, разрушенный, весь в развалинах, он только взял немножко земли около дома и с собой привез в Баку. Он сильный человек», - вспоминает ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

Созданная по инициативе Полада Бюльбюльоглу Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) внесла свой вклад в обогащение общемирового культурного наследия. Впоследствии он был избран в состав Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», где получил почетное звание ее профессора.

Между тем, сам факт возможного избрания азербайджанского претендента на пост руководителя авторитетной международной организации не пришелся по душе соседней Армении, и она организовала кампании против Полада Бюльбюльоглу.

Сергей Марков не исключает, что в Армении выступили бы против любой азербайджанской кандидатуры, «поскольку между Арменией и Азербайджаном лежит проблема Нагорного Карабаха».

Позиция Армении не будет иметь решающего значения при выборе генерального директора ЮНЕСКО. Как отмечает издание, в организации понимают, что непросто найти человека, который бы объединял в себе столько качеств и талантов, который бы имел такой большой опыт в творческой деятельности, в сфере управления культурой и в целом в гуманитарной сфере на международном уровне.

Безусловно, в его лице ЮНЕСКО получит достойного и компетентного руководителя, которому по плечу возглавить решение всех тех многочисленных и непростых задач, которые стоят перед этой международной организацией.

1news.az