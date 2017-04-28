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Общество

Как организовано движение транспорта после ликвидации круга «Бешмяртябя»? - ФОТО 28.04.2017 16:44

В рамках работ по благоустройству, проводимых вокруг Азербайджанского государственного академического драматического театра и мечети «Тезе пир», был ликвидирован круг «Бешмяртябя».

Часть круга перегорожена бетонными плитами и поэтому транспортные средства, следующие со стороны метро «Низами», уже не могут привычно развернуться и для разворота должны свернуть налево и следовать вдоль Зимнего бульвара.

В связи с этим в информационное агентство 1news.az поступили обращения граждан, которые указали на отсутствие после ликвидации круга опознавательного знака «Уступи дорогу» на проспекте Азербайджана (со стороны ЦУМа), откуда машины также поворачивают на Зимний бульвар. Поэтому водителям непонятно, кто должен уступить дорогу на этом участке.

Для выяснения ситуации редакция обратилась в отдел по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку.

Как сообщил заведующий отделом Вагиф Асадов, на данном участке сохраняются прежние правила движения.

«Въезжающие туда транспортные средства со стороны проспекта Азербайджана должны как и прежде уступать дорогу машинам, следующим с улицы Джафара Джаббарлы (со стороны метро «Низами»)», - указал он.

Он отметил, что автотранспортные средства могут развернуться, используя новый поворот, созданный на пересечении Зимнего бульвара с улицей Самеда Вургуна.

Напомним, что 1news.az подробно осветил все масштабные изменения, предусмотренные в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» в материале «Реконструкция «Советской» меняет облик столицы: Подробности масштабных изменений на дорогах Баку – ФОТО – ВИДЕО».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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