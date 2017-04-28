Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана сообщает, что в мае среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут близки к климатической норме, немного превышая ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове в мае среднемесячная температура воздуха составит от +17 до +19 градусов (ночью - от +12 до +17, днем - от +19 до +24, в некоторые дни - до +32), что превышает норму на 1 градус. Месячное количество осадков будет также близким к норме, превышая ее незначительно (норма 23-33 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит от +17 до +20 градусов (ночью - от +10 до +15, днем - от +20 до +25, в некоторые дни - до +33), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также прогнозируется на уровне близком к норме, местами немного превышая ее (норма 33-62 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нагорно-Карабахском регионе составит от +11 до +15 градусов (ночью - от +5 до +10, днем - от +12 до +17, в некоторые дни - до +25), что в пределах климатической нормы. Месячное количество осадков также близко к норме, местами превышая ее (норма 68-122 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле составит от +17 до +19 градусов (ночью - от +11 до +16, днем - от +18 до +23, в некоторые дни - до +31 градуса), что соответствует климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 31-54 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе составит от +15 до +18 градусов (ночью - от +10 до +15, в некоторые дни - от +2 до +6; днем - от +15 до +20, в некоторые дни - до +28 градусов), что на 1 градус превышает климатическую норму. Ожидается, что месячное количество осадков в целом будет также близким к норме, превышая ее незначительно (норма 29-166 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Центральном Аране составит от +18 до +20 градусов (ночью - от +11 до +16, днем - от +21 до +26, в некоторые дни до +33 градусов), что соответствует климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 26-62 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы составит от +14 до +19 градусов (ночью - от +9 до +14, днем - от +18 до +23, в некоторые дни - +29 градусов), что превышает климатическую норму на 1 градус. Месячное количество осадков также незначительно превысит норму (норма 41-72 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.