В субботу, 29 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, возможны осадки, которые местами будут интенсивными, ветер умеренный, юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +9 до +12, днем - от +14 до +19 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +9 до +11, днем - от +17 до +19 градусов.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 29 апреля местами ожидается дождь, который временами может быть интенсивным. Утром местами туман, моросящий дождь. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13, днем - от +19 до +24. В горах ночью от 0 до +5, днем - +8 до +13 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что до 1 мая на Абшеронском полуострове будет наблюдаться умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.