На общем ежегодном собрании Президиума Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), посвященном научной и научно-организационной деятельности в 2016 году, удостоенным «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» была вручена эта высокая награда.

Согласно решению Президиума, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева удостоена «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» за исключительные заслуги в создании и обеспечении эффективной деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, являющегося важным международным проектом, реализованным в научной и образовательной сфере в Азербайджане в годы независимости.

Кроме того, за особую поддержку изучения на научных основах культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» также удостоен руководитель Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете от Великобритании, профессор Роберт Хойланд.

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