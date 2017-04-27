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Общество

Число болеющих раком легких курильщиков в 30 раз превышает число тех, кто не курит 27.04.2017 12:48

В четверг, 27 апреля, в Милли Меджлисе проходит «круглый стол», посвященный ограничению использования табачных изделий.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов указал, что большинство людей, которые курят сигареты, не информированы должным образом об их вреде здоровью.

«В соответствии со статистикой Всемирной организации здравоохранения сегодня в мире каждые 6 секунд умирает один курильщик, а это в год – 15 млн человек. Число болеющих раком легких курильщиков в 30 раз превышает число тех, кто не курит», - сказал он.

По его словам, число курильщиков в Азербайджане находится на уровне стран СНГ. «Сколько бы мы ни устанавливали ограничений, полностью не сможем ограничить использование табачных изделий», - сказал он.

Депутат указал, что компании-производители сигарет поставляют в развивающиеся страны в основном некачественную продукцию.

«Если посмотреть на одну и ту же марку сигарет в разных странах, то качество будет отличаться», - сказал он.

Он также отметил, что размещенная на пачках некоторых видов сигарет Light информация о том, что в них мало никотина, создает проблему в борьбе с курением. «Информация о том, что эти сигареты не вредят здоровью человека, является абсурдной», - сказал он.

Напомним, что 14 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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