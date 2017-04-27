Сегодня в графике движения поездов в Бакметрополитене произошел небольшой сбой.

Как сообщает АПА, приблизительно в 09:15 в движении поездов, курсирующих между станциями «Ази Асланов» - «Дарнагюль» наблюдалась задержка.

Как сообщил глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, причиной стала неисправность в одном из поездов, который был снят с линии.

На данный момент, движение составов восстановлено, ведется работа по полному устранению задержки в графике, что займет приблизительно час времени.

Ф.Багирова