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Общество

В графике движения поездов в метро произошел сбой 27.04.2017 10:55

Сегодня в графике движения поездов в Бакметрополитене произошел небольшой сбой.

Как сообщает АПА, приблизительно в 09:15 в движении поездов, курсирующих между станциями «Ази Асланов» - «Дарнагюль» наблюдалась задержка.

Как сообщил глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, причиной стала неисправность в одном из поездов, который был снят с линии.

На данный момент, движение составов восстановлено, ведется работа по полному устранению задержки в графике, что займет приблизительно час времени.

Ф.Багирова

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