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Общество

Проведено бесплатное офтальмологическое обследование, приуроченное ко дню рожденья видного ученого - ФОТО 27.04.2017 20:42

В Центральной больнице нефтяников (ЦБН) проведено бесплатное офтальмологическое обследование по случаю 94-й годовщины со дня рождения видного ученого, академика Зарифы ханум Алиевой.

На благотворительном мероприятии, проведенном при организационной поддержке Исполнительной власти Хатаинского района, обследование прошли свыше 200 человек, включая членов семей шехидов, инвалидов 20 Января, Карабахской войны и Великой Отечественной войны, пожилых и одиноких стариков. Десять граждан, у которых обнаружены глазные болезни, были взяты на учет с целью проведения бесплатной операции.

На собрании заместитель главы Исполнительной власти Хатаинского района Жаля Абдиева отметила, что Зарифа ханум, будучи талантливым офтальмологом, добрым, интеллигентным и благородным человеком, была верной спутницей жизни архитектора и созидателя независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Генеральный директор ЦБН Лейла Сеидбекова и другие отметили, что Зарифа ханум Алиева останется в памяти народа как выдающийся врач, внесший огромный вклад в развитие медицинской науки, как человек, горячо любящий свой народ, верная супруга и заботливая мать.

АЗЕРТАДЖ

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