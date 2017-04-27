В редакцию АЗЕРТАДЖ поступило сообщение Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

В сообщении говорится: «В прессе распространена информация об освобождении другого лица вместо лица, имя которого вошло в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 16 марта 2017 года «О помиловании ряда осужденных лиц».

Комиссия отмечает, что данная информация безосновательна ввиду отсутствия ссылки на какой-либо официальный факт. Так, указанное Распоряжение опубликовано в Государственном реестре правовых актов в варианте, опубликованном в газетах, официально публикующих правовые акты, а также электронном варианте. Как видно из данного Распоряжения, помилованное лицо – Махмудов Эльвин Габиль оглу.

Одновременно сообщается, что в Комиссии по вопросам помилования рассмотрено обращение в связи с помилованием осужденного Махмудова Эльвина Бахтияр оглу.

Было установлено, что по факту взаимного нанесения осужденными друг другу повреждений 8 октября 2016 года в учреждении отбывания наказания номер 13 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, в котором отбывал наказание Э.Махмудов, возбуждено уголовное дело. В связи с расследованием этого дела Э.Махмудов и некоторые осужденные на основании постановления суда переведены в следственный изолятор учреждения для отбывания наказания. В настоящее время следствие продолжается.

По указанной причине рассмотрение обращения об осужденном Махмудове Эльвине Бахтияр оглу отложено из-за возникшей необходимости проведения Комиссией дополнительной проверки».

АЗЕРТАДЖ