Бакинское транспортное агентство (БТА) обнародовало информацию об оснащении городских автобусов терминалами для оплаты проезда.

На семинаре «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» руководитель Отдела регулирования общественного транспорта БТА Вугар Мамедзаде сообщил, что на данный момент на 18 автобусных маршрутах применяется система оплаты проезда картами.

«Терминалы оплаты установлены в 457 автобусах», - сказал он.

Глава отдела добавил, что водители 1,9 тыс. автобусов, курсирующих по 75 маршрутам, используют GPS-навигаторы.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день автобусный парк столицы насчитывает порядка 2,1 тыс. автобусов, которые в общей сложности обслуживают 157 маршрутов.

Таким образом, терминалами оплаты оснащено около 22% автобусов и 11,5% маршрутов. При этом GPS-навигаторами пользуются водители 90,5% автобусов 47,8% маршрутов.

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Семинар «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» организован Бакинском транспортным агентством. Проходит мероприятие в рамках стартовавшей 26 апреля в Баку 7-й Азербайджанской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017.

Параллельно с Road&Traffic в Баку Экспо Центре можно ознакомиться к экспозициями 16-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставки «Катера и яхты» CIBS 2017.

Выставки завершат работу завтра, 28 апреля.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере. Цель Указа - усовершенствование системы управления транспортом, расширение транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над пассажироперевозками, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в данной сфере.

В рамках исполнения документа в Азербайджане было создано Бакинское транспортное агентство (БТА). В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором БТА назначен Вусал Керимли.

Алена Салаева