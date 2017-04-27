Международная консалтинговая компания GEMMS Group выступает за применение опыта регулирования дорожного движения в Баку на примере Первых Европейских игр, которые прошли в столице Азербайджана в июне 2015 года.

На семинаре «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» руководитель проекта GEMMS Group «Оптимизация системы общественного транспорта в Баку» Панос Протопсалтис (Panos Protopsaltis) заявил, что в настоящее время дорожное движение в Баку должным образом не отрегулировано.

По его словам, это и является основной причиной заторов, пробок, аварийных ситуаций и ДТП в Баку.

«Мы считаем, что дорожное движение в столице, в частности, движение общественного транспорта, должно регулироваться в тесной координации Бакинского транспортного агентства (БТА), всех транспортных структур, а также Исполнительной власти города.

Следует оптимизировать все потоки, включая наземные и подземные - автобусные, такси, метро», - сказал П.Протопсалтис.

Он отметил, что в Баку уже был применен такой опыт – в период проведения Первый Европейских игр «Баку 2015», когда городской транспорт работал бесперебойно. Этому послужила эффективная координация всех транспортных структур, которые могли регулировать процесс дорожного движения.

«Как видно, возможно все. Поэтому следует вспомнить этот опыт и применять его не только в период проведения массовых мероприятий, но и ежедневно. Это позволит искоренить имеющиеся проблемы в транспортной системе столицы», - подчеркнул эксперт.

Семинар «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» организован Бакинском транспортным агентством. Мероприятие проходит в рамках стартовавшей 26 апреля в Баку 7-й Азербайджанской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017.

Выставка нацелена на представление последних достижений в области проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на развитие путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения.

Поддержку Road&Traffic предоставляют Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Бакинское транспортное агентство, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальная Конфедерация рганизаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Бакинское транспортное агентство принимает участие в выставке впервые.

В Road&Traffic 2017 представлена 21 компания из 11 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии.

Выставка содержит такие сектора, как проектирование и строительство дорог и мостов, машины и оборудование для дорожной разметки, дорожные барьеры, геопланирование и картография, 3D-моделирование местности, геодезическое оборудование, дорожное освещение, асфальтобетонные заводы, геосинтетические материалы для дорог, дорожно-строительная техника, средства измерения скорости транспортных средств, автобусы и многое другое.

Традиционно на выставке можно ознакомиться с новинками. В этом году здесь представлены продукты для освещения дорог, грунты.

Road&Traffic проходит на одной площадке с 16-й Каспийской международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой «Катера и яхты» CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставки открыты до 28 апреля включительно, для студентов – 28 апреля.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере. Цель Указа - усовершенствование системы управления транспортом, расширение транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над пассажироперевозками, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в данной сфере.

В рамках исполнения документа в Азербайджане было создано Бакинское транспортное агентство (БТА). В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства был назначен Вусал Керимли.

Алена Салаева