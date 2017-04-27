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Общество

Движение на одном из центральных проспектов Баку будет изменено - ВИДЕО 27.04.2017 17:24

Уже в июне движение на одном из центральных проспектов Баку претерпит изменения.

Об этом на презентации проекта YOL-1, прошедшей в рамках семинара «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы», сообщил руководитель Отдела организации дорожного движения Бакинского транспортного агентства (БТА) Тарлан Сафаров.

Семинар организован БТА в рамках 7-й Азербайджанской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017.

По словам Т.Сафарова, согласно YOL-1, будет реорганизована схема движения на Тбилисском проспекте.

Он отметил, что БТА совместно с международной консалтинговой компанией GEMMS Group провели комплексные исследования, по результатам которых выяснилось: дорожное движение на Тбилисском проспекте нормально не организовано по целому ряду причин.

«На проспекте неверно расположены не только светофоры, но и пешеходные переходы (наземные. – Ред.) и даже остановки автобусов», - сказал Т.Сафаров.

Завотделом пояснил, что светофоры на одной из основных транспортных артерий столицы не только неправильно расположены, но и неверно регулируются, остановки общественного транспорта находятся в непосредственной близости от поворотов, а зачастую – сразу после них,  пешеходные переходы являются нерегулируемыми.

«В целом движение на Тбилисском проспекте организовано неверно, отсюда невозможно обеспечить его безопасность», - отметил он.

Т.Сафаров сообщил, что проект YOL-1 полностью согласован с соответствующими структурами и уже получил одобрение.

Согласно документу, на Тбилисском проспекте появятся новые светофоры, которые будут регулироваться иначе.

Расположение автобусных остановок изменится.

Также предполагается организация новых – регулируемых пешеходных переходов, а также увеличение числа полос движения в обоих направлениях – в центр города и из центра.

«Реализация проекта, подразумевающего реорганизацию дорожного движения на Тбилисском проспекте, стартует в начале мая. Заказчиком проекта является Бакинское транспортное агентство, осуществлять его будет ОАО «Азеравтойол» на средства БТА.

Согласно плану, работы должны завершиться  в течение месяца», - сказал Т.Сафаров.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере. Цель Указа - усовершенствование системы управления транспортом, расширение транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над пассажироперевозками, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в данной сфере.

В рамках исполнения документа в Азербайджане было создано Бакинское транспортное агентство (БТА). В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства был назначен Вусал Керимли.

7-я Азербайджанская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017 стартовала в Баку 26 апреля. Мероприятие нацелено на представление последних достижений в области проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на развитие путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения.

Выставка Road&Traffic поддерживается Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Бакинским транспортным агентством, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальной Конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Бакинское транспортное агентство принимает участие в выставке впервые.

В Road&Traffic 2017 представлена 21 компания из 11 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии.

Выставка содержит такие сектора, как проектирование и строительство дорог и мостов, машины и оборудование для дорожной разметки, дорожные барьеры, геопланирование и картография, 3D-моделирование местности, геодезическое оборудование, дорожное освещение, асфальтобетонные заводы, геосинтетические материалы для дорог, дорожно-строительная техника, средства измерения скорости транспортных средств, автобусы и многое другое.

Традиционно на выставке можно ознакомиться с новинками. В этом году здесь представлены продукты для освещения дорог, грунты.

Road&Traffic проходит на одной площадке с 16-й Каспийской  международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой «Катера и яхты» CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставки открыты до 28 апреля включительно, для студентов – 28 апреля.

Алена Салаева

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