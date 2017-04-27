В Азербайджане будут действовать единые спецтребования для участников дорожного движения - БТА

В ближайшее время в Азербайджане будут задействованы новые – специальные требования в отношении всех участников дорожного движения.

Об этом в кулуарах проходящего в Баку Экспо Центре семинара «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» сообщил журналистам руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Семинар организован БТА в рамках 7-й Азербайджанской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017.

По словам М.Агаева, требования будут касаться всех участников дорожного движения.

«Это и компании, занимающиеся перевозками пассажиров, и водители наземного общественного транспорта (автобусы, такси), и пассажиры, а также пешеходы», - пояснил он.

Глава пресс-службы БТА отметил, что новый свод правил уже представлен для согласования в соответствующие структуры, и вступит в силу после утверждения.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере. Цель Указа - усовершенствование системы управления транспортом, расширение транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над пассажироперевозками, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в данной сфере.

В рамках исполнения документа в Азербайджане было создано Бакинское транспортное агентство (БТА). В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства был назначен Вусал Керимли.

7-я Азербайджанская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017 стартовала в Баку 26 апреля. Мероприятие нацелено на представление последних достижений в области проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на развитие путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения.

Выставка Road&Traffic поддерживается Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Бакинским транспортным агентством, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальной Конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Бакинское транспортное агентство принимает участие в выставке впервые.

В Road&Traffic 2017 представлена 21 компания из 11 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии.

Выставка содержит такие сектора, как проектирование и строительство дорог и мостов, машины и оборудование для дорожной разметки, дорожные барьеры, геопланирование и картография, 3D-моделирование местности, геодезическое оборудование, дорожное освещение, асфальтобетонные заводы, геосинтетические материалы для дорог, дорожно-строительная техника, средства измерения скорости транспортных средств, автобусы и многое другое.

Традиционно на выставке можно ознакомиться с новинками. В этом году здесь представлены продукты для освещения дорог, грунты.

Road&Traffic проходит на одной площадке с 16-й Каспийской международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой «Катера и яхты» CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставки открыты до 28 апреля включительно, для студентов – 28 апреля.

Алена Салаева