Обманутая азербайджанцем на 150 тыс. россиянка обратилась в редакцию 1news.az - ФОТО

В редакцию 1news.az обратилась гражданка России Варвара Нестеренко, которая утверждает, что была обманута уроженцем Азербайджана Амидом Абдуллаевым.

По ее словам, «мошенник-альфонс – уроженец Азербайджана знакомился с девушками в социальных сетях, а потом обманным путем присваивал крупные суммы денег».

Как рассказывает пострадавшая, она познакомилась с ним на сайте онлайн игр и стала общаться посредством социальных сетей и телефона.

«Мы разговаривали по WhatsApp, по телефону, физически мы не виделись, он очень хороший психолог, держит все под хорошим контролем. Каждый час звонил, писал, что не может жить без меня, поэтому у меня, можно сказать, не было возможности передохнуть и все осмыслить», - сказала она.

«Сын лейтенанта Шмидта»

В ходе переписки А.Абдуллаев представился сыном руководителя Судоходной компании Римско, которая находится во Владивостоке, кроме того, указывал, что живет в Баку и владеет строительной компанией в Азербайджане.

Как утверждает женщина, в ходе общения Амид Абдуллаев обманным путем выманил у нее 150 тыс. рублей.

«Он говорил, что у него проблемы с налоговой, что он на нуле и ему нужна финансовая помощь. Он просил присылать деньги не на его имя, а на имя Абдуллаева Турхана Шакир оглу, якобы потому, что его счета арестованы. После того, как я перечислила деньги и пришло время возвращать, он стал приводить разные причины, утверждал, что у него якобы больные почки и что он болен», - сказала она.

Варвара Нестеренко сообщила, что связалась также с руководителем Судоходной компании Римско Фазилем Мамедовым и выяснила, что Абдуллаев не имеет с ним никаких родственных отношений.

Не первый и не последний случай?

По словам обманутой женщины, Абдуллаев в 2013 году уже привлекался к уголовной ответственности. «Во Владивостоке в отношении него было возбуждено уголовное дело, чем закончилось, не могу сказать, у меня нет данных. Однако, тот факт, что он меня обманул, говорит о том, что этот человек снова этим занимается», - сказала она.

Варвара не обращалась в полицию, потому что Амид угрожает ей обнародованием ее личных фотографий.

«Я пыталась связаться с ним через социальные сети, но он везде меня блокирует», - говорит она.

Он же Теймур, Франк, Саид

Еще в 2013 году пресс-служба Управления МВД по Владивостоку сообщала, что подозреваемый регистрировался на сайтах знакомств под разными именами (Теймур, Франк, Саид), прибавлял себе несколько лет - «для солидности», использовал фотографию, где он был изображен за границей и одет в дорогую одежду.

Позже он посещал странички и знакомился с женщинами в возрасте от 35 до 50 лет. В процессе переписки выяснял, чем зарабатывает дама, каков ее социальный статус. Если женщина оказывалась обеспеченной, предлагал встретиться.

На первых свиданиях он дарил женщинам цветы и подарки, красиво ухаживал. При каждой встрече мужчина упоминал, что его бизнес развивается, а сам он регулярно ездит за границу и ни в чем себе не отказывает, да и вообще не ведет счет деньгам.

Женщины влюблялись, начинали доверять. Даже когда они замечали, что после свиданий с галантным кавалером из кошелька пропадали деньги или из квартиры исчезали украшения, ни одна из потерпевших не могла заподозрить своего ухажера.

Через некоторое время Амид предлагал одним дамам сменить машину на более дорогую, но по выгодной цене, а другим - заняться прокатом машин, предлагая купить иномарки для автопарка, также по сниженной цене. Девушки, не задумываясь о последствиях, отдавали ему деньги.

Мужчина забирал крупные суммы денег, а потом исчезал. За несколько месяцев молодой человек смог присвоить более 3 миллионов рублей. После каждой «удачной» аферы Амид уезжал к себе на родину, сообщили в Управлении МВД.

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