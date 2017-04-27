Эксперт по правилам дорожного движения обратился к водителям бакинских автобусов

Азербайджанский эксперт по правилам дорожного движения, юрист Эршад Гусейнов вновь обратился к водителям общественного транспорта.

На семинаре «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» Э.Гусейнов выступил с презентацией на тему «Значение организации дорожного движения и законодательной базы в повышении безопасности».

Семинар организован Бакинским транспортным агентством (БТА) в рамках проходящей в Баку Экспо Центре 7-й Азербайджанской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» - Road&Traffic 2017.

В своем выступлении Э.Гусейнов заявил, что сегодня как широкая общественность, так и Бакинское транспортное агентство хорошо осведомлены о проблемах, с которыми сталкиваются пассажиры наземного общественного транспорта, а также компании, занимающиеся пассажироперевозками.

По словам Э.Гусейнова, сегодня, несмотря на тщательный контроль со стороны Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и Государственной дорожной полиции, нередки случаи, когда водители автобусов грубо нарушают правила дорожного движения (ПДД).

«Например, отъезжают с остановок общественного транспорта, не закрыв двери автобусов, нарушают скоростной режим, на дорогах устраивают гонки с другими транспортными средствами и пр.

Такого рода нарушения недопустимы, водители должны это понимать и осознавать свою ответственность», - сказал он.

Эксперт подчеркнул следующее: все имеющиеся нарушения - палка о двух концах.

«С одной стороны, горе-водители подвергают как пассажиров, так и себя опасности, с другой - лишают себя достойного заработка, ведь, нарушая правила, они вынуждены выплачивать немалые штрафы, а иной раз и вовсе ремонтировать автобусы за свой счет. Нередки и случаи, когда нарушителей просто увольняют.

Как видно, самим же водителям невыгодно игнорировать ПДД. Однако, невзирая на логичность этого посыла, мы в Баку регулярно сталкиваемся с различными нелицеприятными ситуациями, спровоцированными именно водителями автобусов», - сказал он.

Э.Гусейнов также отметил, что нарушение водителями ПДД невыгодно и владельцам транспортных компаний: «Все они нацелены на предоставление качественных услуг пассажирам, поэтому также отслеживают ситуацию».

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере. Цель Указа - усовершенствование системы управления транспортом, расширение транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над пассажироперевозками, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в данной сфере.

В рамках исполнения документа в Азербайджане было создано Бакинское транспортное агентство (БТА). В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства был назначен Вусал Керимли.

7-я Азербайджанская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» - Road&Traffic 2017 стартовала в Баку 26 апреля. Мероприятие нацелено на представление последних достижений в области проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на поиск путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения.

Road&Traffic - уникальная площадка для встреч бизнес-структур с руководителями и специалистами государственных дорожно-транспортных структур Азербайджана и стран региона.

Выставка поддерживается Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Бакинским транспортным агентством, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальной Конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Бакинское транспортное агентство принимает участие в выставке впервые.

Road&Traffic 2017 собрала 21 компанию из 11 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии.

Выставка предоставляет такие сектора, как проектирование и строительство дорог и мостов, машины и оборудование для дорожной разметки, дорожные барьеры, геопланирование и картография, 3D-моделирование местности, геодезическое оборудование, дорожное освещение, асфальтобетонные заводы, геосинтетические материалы для дорог, дорожно-строительная техника, средства измерения скорости транспортных средств, автобусы и многое другое.

Традиционно на выставке есть новинки, среди которых - продукты для освещения дорог, грунты.

Road&Traffic проходит на одной площадке с 16-й Каспийской международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» - TransCaspian/Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой «Катера и яхты» - CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставки открыты до 28 апреля включительно, для студентов – 28 апреля.

Алена Салаева, Э.Т.