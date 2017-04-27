В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в общественных местах

В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в тех местах, где будет запрещено использование табачных изделий.

Как сообщает 1news.az, положение отражено в вынесенном на обсуждение Милли Меджлиса во втором чтении законопроекте «Об ограничении использования табачных изделий».

В ходе проведения 27 апреля в Милли Меджлисе «круглого стола», посвященного ограничению использования табачных изделий, было указано, что в первом чтении законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий» были озвучены мысли о необходимости запрета на использование кальяна и электронных сигарет в тех местах, где запрещается использование табачных изделий, которые были приняты во внимание.

Выступивший на заседании депутат Араз Ализаде указал, что необходимо вообще запретить использование кальяна, который представляет большую угрозу для здоровья граждан. «Кальяном пользуются все, даже больные туберкулезом, поэтому болезни быстро распространяются. Кроме того, кальян используют для принятия наркотиков, марихуаны. Я знаю молодых ребят, которые никогда не курили сигареты, но используют кальян», - сказал он.

Депутат также выразил несогласие с тем, что запрет на использование кальяна может негативно повлиять на поток арабских туристов в Азербайджан. «Турист не умрет, если в течение 10 дней в Азербайджане не будет курить кальян. С другой стороны, если мы все делаем ради туристов, то что должны и казино открыть, которые также любят арабы? Или же есть туристы-педофилы, это означает, что мы должны развивать педофилию?», - сказал он.

Кроме того, А.Ализаде призвал внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание взрослых, которые угощают подростков сигаретами.

Напомним, что 14 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.