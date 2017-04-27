USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
Общество
Bu xəbər
azərbaycanca

В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в общественных местах 27.04.2017 14:18

В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в тех местах, где будет запрещено использование табачных изделий.

Как сообщает 1news.az, положение отражено в вынесенном на обсуждение Милли Меджлиса во втором чтении законопроекте «Об ограничении использования табачных изделий».

В ходе проведения 27 апреля в Милли Меджлисе «круглого стола», посвященного ограничению использования табачных изделий, было указано, что в первом чтении законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий» были озвучены мысли о необходимости запрета на использование кальяна и электронных сигарет в тех местах, где запрещается использование табачных изделий, которые были приняты во внимание.

Выступивший на заседании депутат Араз Ализаде указал, что необходимо вообще запретить использование кальяна, который представляет большую угрозу для здоровья граждан. «Кальяном пользуются все, даже больные туберкулезом, поэтому болезни быстро распространяются. Кроме того, кальян используют для принятия наркотиков, марихуаны. Я знаю молодых ребят, которые никогда не курили сигареты, но используют кальян», - сказал он.

Депутат также выразил несогласие с тем, что запрет на использование кальяна может негативно повлиять на поток арабских туристов в Азербайджан. «Турист не умрет, если в течение 10 дней в Азербайджане не будет курить кальян. С другой стороны, если мы все делаем ради туристов, то что должны и казино открыть, которые также любят арабы? Или же есть туристы-педофилы, это означает, что мы должны развивать педофилию?», - сказал он.  

Кроме того, А.Ализаде призвал внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание взрослых, которые угощают подростков сигаретами.

Напомним, что 14 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

Читайте по теме:

Милли Меджлис ограничивает использование табачных изделий в общественных местах

В Азербайджане усилился интерес женщин к курению

В Милли Меджлисе обсудили вопрос ограничения курения в общественных местах

В Азербайджане могут запретить курение в общественных местах

Определены места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия - СПИСОК 

Эльшан Рустамов, Г.Р.

384количество просмотров
Обманутая азербайджанцем на 150 тыс. россиянка обратилась в редакцию 1news.az - ФОТО
Эксперт по правилам дорожного движения обратился к водителям бакинских автобусов
В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в общественных местах

В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в тех местах, где будет запрещено использование табачных изделий
В парламенте обсудили вопрос создания на рабочих местах закрытых помещений для курения
28 апреля в Баку и на Абшероне тепло и солнечно
Может ли запрет на курение в общественных местах повлиять на туристический поток в Азербайджан?

В четверг, 27 апреля, в Милли Меджлисе проходит «круглый стол», посвященный ограничению использования табачных изделий
Число болеющих раком легких курильщиков в 30 раз превышает число тех, кто не курит
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Едва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТААли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для Vanity Fair и рассказала о своем возрасте – ФОТОЖена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуРоссия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕОУзбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, прикинувшись врачомEmin заработал еще полтора миллиона – ФОТО – ВИДЕОМакрон: будущий президент Франции счастлив с женой, которая старше его на 24 года - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля15:22 Гюльгусейн Абдуллаев: «Формула 1 – это конечная цель, к которой стремиться каждый гонщик моего возраста»15:14 Обманутая азербайджанцем на 150 тыс. россиянка обратилась в редакцию 1news.az - ФОТО14:54 Генштаб России: У США есть возможность для скрытного ядерного удара по России14:44 Эксперт по правилам дорожного движения обратился к водителям бакинских автобусов14:38 Forbes о первых 100 днях Трампа: что сделано и что будет дальше?14:30 На чемпионате мира в России будет использована система видеоповторов14:25 Президент «Малаги» назвал болельщиков «Барселоны» отбросами14:18 В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в общественных местах14:13 Представители ВС США не встречались с террористами PKK – Госдеп14:06 В Стамбуле стартовал VIII саммит Атлантического совета13:46 ТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»13:39 МИД высказался по обвинению жены азербайджанского дипломата в США в воровстве13:27 В парламенте обсудили вопрос создания на рабочих местах закрытых помещений для курения13:19 28 апреля в Баку и на Абшероне тепло и солнечно13:18 Состоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕО