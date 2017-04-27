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Общество

В парламенте обсудили вопрос создания на рабочих местах закрытых помещений для курения 27.04.2017 13:27

В четверг, 27 апреля в Милли Меджлисе проходит «круглый стол», посвященный ограничению использования табачных изделий.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев сказал, что в ресторанах для курения сигарет могут быть созданы открытые и полузакрытые помещения.

По его словам, подобные места могут создать сами предприниматели. «У предпринимателей есть возможности для этого. Но как создать закрытое помещение в селе? У них не будет возможностей для этого», - сказал он.

М.Гулиев указал, что нет необходимости в создании закрытых помещений для курения сигарет на рабочих местах. «Разве нельзя выйти и выкурить сигарету? В этом вопросе мы создаем проблему для себя и дополнительные затраты для предпринимателей», - сказал он.

Он не согласился с озвучиваемыми мыслями о том, что принятие радикальных мер в борьбе против курения – неверное решение.

«Главная проблема заключается в негативном влиянии дыма сигарет, необходимо защитить граждан от него. Некоторые коллеги считают, что если законопроект будет принят в жесткой форме, то не будет функционировать. Почему? Если кто-то не будет соблюдать законы, то будет оштрафован, что принесет в свою очередь прибыль в бюджет. В первые 5-6 месяцев будет трудно, но потом все встанет на свои места», - сказал он. 

Напомним, что 14 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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