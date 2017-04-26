38-летняя жительница Баку Р.А. обратилась в 16-ое отделение полиции Наримановского района с заявлением об изнасиловании.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Наримановского района, женщина показала, что 24 апреля днем была изнасилована молодым человеком по имени Анар. Причем, произошло это в одной из квартир дома по проспекту Ататюрка, которую Анар арендовал на день.

Потерпевшая знала об этом и явилась туда вместе со своим приятелем. Женщина призналась, что находилась в нетрезвом состоянии. А знакомый воспользовался состоянием подруги и изнасиловал ее нетрадиционным способом.

Как пишет издание, судя по всему, пострадавшая не предполагала, что Анар вынашивает в голове грязные мысли. Она думала, что в съемную квартиру молодой человек повел ее для того, чтобы прочитать стихи, тем более что раньше с ней такое поэтическое свидание уже случалось. В настоящее время по факту ведется разбирательство.

Как отметили в Наримановском РУП, предварительно установлено, что в действиях молодого человека состава преступления нет. На теле предполагаемой жертвы преступления следов насилия не обнаружено. А вот владелец квартиры, сданной в аренду на день, заинтересовал правоохранителей больше, чем эта незадачливая парочка. Ему придется нести материальную ответственность за действия, подпадающие под статью 244 (содержание притона) Уголовного кодекса АР.

Парламент не так давно утвердил изменения и дополнения в действующий Уголовный кодекс АР по части борьбы с проституцией. Согласно поправкам, к общественным и исправительным работам, а также тюремному заключению за указанное преступление предложили добавить и штрафы. Впредь сдача в аренду частного жилья под эти цели будет наказываться штрафом в размере от 2,5 до 3,5 тысячи манатов.

Отметим, что с начала апреля по столице было зарегистрировано пять изнасилований, из которых четыре раскрыты.