25 апреля эстафету «Путешествия воды, начавшегося с Каспия» IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» принял Гахский район.

Вечером на центральной площади города Гах состоялся фестиваль воды.

Ведущий мероприятия проинформировал о IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая. На фестивале были показаны кадры начала путешествия воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачи Президентом Ильхамом Алиевым в начале водной церемонии жителям Гаха сосуда с водой из Каспийского моря. Был также показан путь, пройденный водой от Каспия до Гахского района, в том числе Гахский этап путешествия воды.

Затем на сцену под аплодисменты участников были приглашены бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе Али Аминзаде, мастер спорта СССР по вольной борьбе Мамед Гасымов и ученица полной средней школы номер 5 города Гах Айшен Гусейнова, увлекающаяся волейболом и танцами. Они доставили сосуд с логотипом «Баку-2017», наполненный водой из водопада Рам-рама, на центральную площадь города Гах. Участники фестиваля встретили их с воодушевлением.

Выступления звездного посла IV Игр исламской солидарности, заслуженной артистки Тунзали Агаевой, Арзу Дунусовой, танцевальных групп «Мирвари» и «Песвеби» были встречены собравшимися с большим интересом.

Фестиваль воды завершился водными эффектами, лазерным шоу и фейерверком.

Делясь с корреспондентом АЗЕРТАДЖ впечатлениями от фестиваля воды, молодой активист района Эльвин Хасилов сказал: «Мы, молодежь, гордимся тем, что наш родной Гах принял эстафету путешествия воды, начавшегося с Каспия. Продолжение в Гахе путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» - незабываемое историческое событие для нашего района, где царит атмосфера толерантности. Проведение в Азербайджане два года назад первых Европейских игр, а в этом году - IV Игр исламской солидарности свидетельствует о том, что наша страна способна проводить такие грандиозные мероприятия на самом высоком уровне. Верим, что IV Игры исламской солидарности пройдут в духе единства, здоровой и справедливой конкуренции».

Житель города Гах, учитель школы-лицея номер 2 Фаиг Софиев поделился радостью от продолжения путешествия воды в Гахском районе: «Начавшееся с Каспия путешествие воды IV Игр исламской солидарности наконец достигло нашего родного Гаха. Это знаменательное событие радует меня, как и всех жителей нашего района, вселяет в нас чувство гордости. Проведение Игр в нашей стране является очередным успехом Азербайджана не только в исламском мире, но и на международной арене. Мы очень радуемся этому успеху, желаем побед нашим спортсменам, которые примут участие в соревнованиях».

Напомним, что начавшееся с Каспия путешествие воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» стартовало взятием воды из водопада Рам-рама в одном из живописных уголков нашей республики - селе Илису.

Село Илису, расположенное в 12-ти километрах от районного центра, на высоте 1400 метров над уровнем моря на берегу рек Кюрмюк и Хамамчай, - одно из древних поселений Азербайджана. Этот край, богатый историческими и природными памятниками, известен также термальными водами и живописными водопадами. Одним из самых известных из них является водопад Рам-рама. Водопад высотой примерно 70 метров, берущий начало из горных родников Латлар, - один из самых высоких в Азербайджане. Местные жители называют этот водопад драгоценным камнем села Илису. В морозные зимние месяцы вода здесь замерзает и создает причудливый пейзаж.

Воду из водопада Рам-рама зачерпнули ученица полной средней школы номер 5 города Гах Айшен Гусейнова, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе Али Аминзаде и мастер спорта СССР по вольной борьбе Мамед Гасымов. Сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

В тот же день в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Гахском Олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти города Гах Вафа Гейдарова, начальник районного Управления молодежи и спорта Аловсат Байрамов, руководитель проекта Ульвия Акберова и звездный посол Игр Тунзаля Агаева отметили, что IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» являются важным событием в жизни нашей страны, пожелали успехов участникам соревнований.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учеников из 5 школ - 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в разных видах спорта.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Отметив, что гордится проведением IV Игр исламской солидарности в Азербайджане, начальник Управления молодежи и спорта Гахского района Аловсат Байрамов сказал корреспонденту АЗЕРТАДЖ: «Азербайджан находится в преддверии грандиозного спортивного праздника. Проведение Игр в Баку свидетельствует о растущем авторитете нашей страны, социально-экономическом развитии Азербайджана. Рад, что водное путешествие, начавшееся с Каспия, достигло и нашего родного Гаха. Уверены, что этот грандиозный спортивный праздник также пройдет на высоком уровне, наша страна достигнет еще одного исторического успеха».

27 апреля следующей остановкой «Путешествия воды, начавшегося с Каспия» станет Габалинский район.

АЗЕРТАДЖ