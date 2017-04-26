Сеть супермаркетов Fresco, являющаяся официальным спонсором, поставщиком продукции и супермаркетом IV Игр исламской солидарности, с сегодняшнего дня начинает продажу промо-продукции, посвященной Играм «Баку-2017».

На продукции, отражающей и символизирующей основную тему Игр исламской солидарности, кроме иллюстраций ряда видов спорта, изображены узоры, несущие в себе исламскую культуру. В частности, среди продукции внимание привлекают игрушки-маскоты - символы Игр «Баку-2017» (карабахские скакуны «Джасур» и «Инджя»).

Жители и гости нашей столицы смогут приобрести промо-продукцию Игр «Баку-2017» в сети супермаркетов Fresco, в Национальном приморском бульваре, на Площади Фонтанов, в Торговом центре Park Bulvar, Бакинском олимпийском стадионе и других спортивных комплексах по месту проведения Игр.

Во время Игр на социальных страницах сети супермаркетов Fresco будут проводиться развлекательные конкурсы, которые дадут возможность выиграть билеты и другие ценные подарки.

Коллектив сети супермаркетов Fresco приглашает каждого поддержать наших спортсменов на важном спортивном мероприятии и вместе стать свидетелями этого исторического события.

ООО Azeri Retail

Адрес: Баку, около станции метро «Хатаи», проспект Ходжалы, 27, AZ1025.

Телефон: +(99477) 440 7766 / +(99412) 310 0226.

Website: www.fresco.az/

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