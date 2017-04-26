Начиная с 22-го номера журнал «Азербайджанские ковры» издается при соучредительстве Центра ковроткачества «Азерилме» и Президиума Академии наук Азербайджана.

В журнале, который входит в список научных изданий Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям «Искусствоведение» и «История», нашли место официальная хроника, авторские статьи, посвященные сферам искусствоведения, историографии, отдельным народным промыслам, а также репортажи, научные статьи, интересные переводческие материалы.

В журнале широко отражена деятельность Открытого Акционерного Общества «Азерхалча». В него включены репортаж публициста Ильхама Тумаса «Жизнь, начинающаяся с четырех ковров» о работе Физулинского филиала, статьи об учебно-подготовительных курсах в Шамкирском районе, сотрудничестве с журналом HALI, а также повестка дня выставки-продажи ковров DOMOTEX и фотографии новых сотканных ковров.

В журнале опубликованы статьи доктора философии по истории, профессора Видади Мурадова и писателя-публициста Малика Мамедова «Село Гараджемирли: история и ковры», академика Исмаила Гаджиева (Нахчыванское отделение НАНА) «Изучение крепостей Нахчывана как важных источников истории Азербайджана», Айшат Магомедовой (Дагестан) «Дагестанские ковры», Бахтияра Тунджая (Институт фольклора НАНА) «Рунические знаки на коврах и монетах», доктора философии по истории Сабухи Ахмедова (Национальный музей истории Азербайджана НАНА) «Средневековое азербайджанское оружие в музеях исламской культуры», Гаджи Абдуллы (диссертант Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА) «Зангезурский регион: с древних времен до начала XX века», доктора философии Шакира Албалыева (Институт фольклора НАНА) «Мотив гюлабатын в азербайджанском фольклоре и его мифическая семантика», Гюльзаде Абдуловой (Национальный музей истории Азербайджана НАНА) «Азербайджанские женские украшения» и другие материалы на различные темы.

Главный редактор журнала – заслуженный деятель искусств, доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов.

Читатели могут ознакомиться с электронной версией журнала по ссылке http://azerilme.az/Azerbaycan-xalcalari/2017N22/.