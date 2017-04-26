Количество компаний, сотрудничающих с Бакинским шопинг-фестивалем, увеличивается с каждым днем. А это создает дополнительные возможности и выгоды для покупателей.

Компания Turkish Airlines начала специальную кампанию в рамках Бакинского шопинг-фестиваля. Turkish Airlines, постоянно организующая специальные акции для своих клиентов, на этот раз в рамках Бакинского шопинг-фестиваля до 10 мая предоставляет пассажирам бакинского рейса право на дополнительный провоз 10 кг багажа.

В течение всего времени проведения фестиваля пассажиры, имеющие декларацию Tax Free, во время регистрации на рейсы Turkish Airlines могут бесплатно сдать дополнительные 10 кг багажа.

Одна из самых крупных и известных авиакомпаний мира -Turkish Airlines - осуществляет полеты из Баку в сотни городов мира. Для туристов, прилетевших на Бакинский шопинг-фестиваль самолетами авиакомпании Turkish Airlines, это прекрасная возможность.

Как уже отмечалось, количество компаний, присоединяющихся к Бакинскому шопинг-фестивалю, растет с каждым днем. С обновленным списком участников, прошедших регистрацию, а также присоединившихся к фестивалю, можно ознакомиться по ссылке http://bakushopfest.com/ru/our-stores/.