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Общество

52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для Vanity Fair и рассказала о своем возрасте – ФОТО 26.04.2017 18:50

Совсем скоро стартует 70-й Каннский фестиваль на Лазурном берегу Франции, ведущей которого на этот раз станет 52-летняя Моника Беллуччи.

В преддверии кинофестиваля актриса стала героиней итальянского выпуска Vanity Fair.

Майский выпуск с Моникой появился на прилавках уже сегодня, о чем сообщила сама итальянская актриса на своей странице в Instagram. На обложке издания актриса позирует полуобнаженной, немного прикрыв свое тело кружевным платьем.

Внутри журнала читатели увидят большое интервью с Моникой, в котором актриса рассказала о том, как она себя ощущает в своем возрасте.

- Я принимаю поправки времени. Сегодня я считаю, что каждый возраст — это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Посмотрите вокруг: возраст больше не является препятствием, как это было раньше, — рассказала в интервью Моника.

С.К., Э.Т.

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