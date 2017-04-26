Бывший министр здравоохранения Али Инсанов приговорен к 7 годам и пяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает АПА, приговор был зачитан сегодня в Гарадагском районном суде, где проходил судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом Али Инсанова.

На процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева выступил государственный обвинитель. Он потребовал лишить свободы Али Инсанова на 8 лет и 9 дней.

Напомним, в прошлом году в отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года.

Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

А.А.