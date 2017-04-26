USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
Общество

Али Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 26.04.2017 17:40

Бывший министр здравоохранения Али Инсанов приговорен к 7 годам и пяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает АПА, приговор был зачитан сегодня в Гарадагском районном суде, где проходил судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом Али Инсанова.

На процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева выступил государственный обвинитель. Он потребовал лишить свободы Али Инсанова на 8 лет и 9 дней.

Напомним, в прошлом году в отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года.

Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

А.А.

149количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуВ сети появились снимки со свадьбы Илькина Гасани – ФОТО – ВИДЕОПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОВ Баку возник пожар в ряде домовАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОХакер залил гей-порно на страницы сотен сторонников ИГИЛНемусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 апреля17:56 Курс маната к доллару на четверг, 27 апреля17:48 «Нефтчи» - «Карабах» доверили новоиспеченному рефери ФИФА17:40 Али Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима17:32 Едва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕО17:30 Советник президента Фонда «Сколково» о том, как заработать в кризис17:24 Саудовский министр подарил Президенту Ильхаму Алиеву фрагмент покрывала священной Каабы - ФОТО17:16 Фотоработы Бахрама Багирзаде заняли второе место в конкурсе, приводимом National Geographic Россия - ФОТО17:08 Лицемерие по-европейски: ПАСЕ превращается в «закрытый клуб»17:04 Налбандян и Зальбер обсудили процесс урегулирования карабахского конфликта16:57 В Yay Gallery состоится выставка «1001 Ночь»16:50 Министр обороны Армении отбыл в Москву16:46 Алексис Санчес принял азербайджанское гражданство16:44 Макрон: будущий президент Франции счастлив с женой, которая старше его на 24 года - ФОТО16:39 Рашад Садыхов, Самир Аббасов, Махмуд Гурбанов на курсах Категории ПРО16:29 Азербайджан и Северная Ирландия не сыграют на «Баксель Арене»